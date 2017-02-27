RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8492849384948495

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 163
Менше 26,00
9%
15
26,00-26,50
28%
46
26,50-27,00
33%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
6%
9
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:28

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Alex2007 написав:Проще говоря, куда делись те огромные цифры межбанка 2012-2013 года, при том что сейчас к межбанку доступ есть у многих? Смена методики подсчета ?

Причинами обвала оборотов МБ в 14 году стало резкое падение объема внешнеторговых операций в сочетании с введением очень жестких валютных ограничений.
По мере восстановления торговли и постепенного снятия ограничений, объемы растут. Сейчас, на вскидку, обороты в среднем раза в 2 выше, чем в 14-15.
До объемов 13 года наши внешнеторговые операции еще не восстановились. Кроме того, за это время были серьезно усилены валютный контроль и финансовый мониторинг, что может мешать восстановлению объемов МБ. Спекулятивные операции банков также сильнее ограничены нормативами, да и самих банков стало значительно меньше.
Сейчас восстановление тормозят еще и постоянные локдауны.
Нынешние 500-600 млн в день сейчас выглядят вполне естественно.

экспорт 2011-2013 - 60-64 ярда долларов
экспорт 2020 - 45 ярдов долларов

намного нагляднее экспорт помесячно.
На уровни 2013 вышли только в апреле 2021
Зображення
ходок
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.08.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:35

  Сибарит написав:
  orest написав:Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар.

Да, объем валюты, выброшенный на МБ, действительно непривычен. Однако, я не вижу ни малейшего повода о намерениях НБУ по его реакции на эту ситуацию. Это были действия по ситуации, причем без вариантов. Хозяином оказался рынок, а НБУ был грубо изнасилован.
Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс.

Под 26 крайне сомнительно, по крайней мере в ближайшее время. Отскочили достаточно далеко, чтобы пройти этот путь очень быстро. На это понадобится не меньше недели.
  Shaman написав:а почему всплеск в пятницу - хз

Я в пятницу попытался объяснить всплеск рыночными механизмами, но, насколько я понимаю, объяснения без вселенских заговоров не слишком интересны :)
  Сибарит написав:Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.


Что касается ситуации вокруг зеленых выплат, стоит немного подождать и попытаться разобраться в происходящем. Пока все заявления, которые до нас доходят, настолько эмоциональны, что выудить из них информацию не представляется возможным.

Завжди з величезним задоволенням читаю Ваші роздуми і аналіз ситуації. На превеликий жаль Ви не зможете мене переконати що в теперішніх умовах зараз в нашій країні хоч один держорган діє незалежно і на реальну користь процесам. Я більш ніж переконаний в тому, що все зовсім по іншому.
У звязку з цим і стараюся для читачів описувати максимально реалії ситуації. З варіантами і різними розвитками, адже так є завжди. Завжди існує адекватний спротив, протидія, не підконтрольні "владі" важливі обєктивні чи субєктивні чинники і процеси.
Дуже шкода, що після написаного замість вдячності, знаходяться різного штибу троляки, які вигадують підстави обісрати і похайпитися...
Уже приблизно розумію як буде розгортатися ситуація від завтра, але не маю жодного бажання про це писати. Віддам перевагу сімї, а завтра до праці. Треба виконувати завдання і досягати цілей навіть на перекір тому пеклу, яке зараз нам влаштували "слуги"... Сподіваюся тільки, що з кожним днем все більше людей буде усвідомлювати реалії і найочевидніші наслідки, навіть не зважаючи на ті переможні деферамби, які з кожної праски і чайника нам доносять всякі різні (безперечно не Вас маю на увазі)...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4054
З нами з: 10.03.14
Подякував: 6410 раз.
Подякували: 5700 раз.
 
Профіль
3
10
19
  #<1 ... 8492849384948495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2863, 2864, 2865
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28642 13853726
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лис, 2021 18:29
Ekran
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 122, 123, 124
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1236 3476664
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лис, 2021 16:56
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7852 12884190
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.