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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8492849384948495

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 163
Менше 26,00
9%
15
26,00-26,50
28%
46
26,50-27,00
33%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
6%
9
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:28

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Alex2007 написав:Проще говоря, куда делись те огромные цифры межбанка 2012-2013 года, при том что сейчас к межбанку доступ есть у многих? Смена методики подсчета ?

Причинами обвала оборотов МБ в 14 году стало резкое падение объема внешнеторговых операций в сочетании с введением очень жестких валютных ограничений.
По мере восстановления торговли и постепенного снятия ограничений, объемы растут. Сейчас, на вскидку, обороты в среднем раза в 2 выше, чем в 14-15.
До объемов 13 года наши внешнеторговые операции еще не восстановились. Кроме того, за это время были серьезно усилены валютный контроль и финансовый мониторинг, что может мешать восстановлению объемов МБ. Спекулятивные операции банков также сильнее ограничены нормативами, да и самих банков стало значительно меньше.
Сейчас восстановление тормозят еще и постоянные локдауны.
Нынешние 500-600 млн в день сейчас выглядят вполне естественно.

экспорт 2011-2013 - 60-64 ярда долларов
экспорт 2020 - 45 ярдов долларов

намного нагляднее экспорт помесячно.
На уровни 2013 вышли только в апреле 2021
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:35

  Сибарит написав:
  orest написав:Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар.

Да, объем валюты, выброшенный на МБ, действительно непривычен. Однако, я не вижу ни малейшего повода о намерениях НБУ по его реакции на эту ситуацию. Это были действия по ситуации, причем без вариантов. Хозяином оказался рынок, а НБУ был грубо изнасилован.
Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс.

Под 26 крайне сомнительно, по крайней мере в ближайшее время. Отскочили достаточно далеко, чтобы пройти этот путь очень быстро. На это понадобится не меньше недели.
  Shaman написав:а почему всплеск в пятницу - хз

Я в пятницу попытался объяснить всплеск рыночными механизмами, но, насколько я понимаю, объяснения без вселенских заговоров не слишком интересны :)
  Сибарит написав:Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.


Что касается ситуации вокруг зеленых выплат, стоит немного подождать и попытаться разобраться в происходящем. Пока все заявления, которые до нас доходят, настолько эмоциональны, что выудить из них информацию не представляется возможным.

Завжди з величезним задоволенням читаю Ваші роздуми і аналіз ситуації. На превеликий жаль Ви не зможете мене переконати що в теперішніх умовах зараз в нашій країні хоч один держорган діє незалежно і на реальну користь процесам. Я більш ніж переконаний в тому, що все зовсім по іншому.
У звязку з цим і стараюся для читачів описувати максимально реалії ситуації. З варіантами і різними розвитками, адже так є завжди. Завжди існує адекватний спротив, протидія, не підконтрольні "владі" важливі обєктивні чи субєктивні чинники і процеси.
Дуже шкода, що після написаного замість вдячності, знаходяться різного штибу троляки, які вигадують підстави обісрати і похайпитися...
Уже приблизно розумію як буде розгортатися ситуація від завтра, але не маю жодного бажання про це писати. Віддам перевагу сімї, а завтра до праці. Треба виконувати завдання і досягати цілей навіть на перекір тому пеклу, яке зараз нам влаштували "слуги"... Сподіваюся тільки, що з кожним днем все більше людей буде усвідомлювати реалії і найочевидніші наслідки, навіть не зважаючи на ті переможні деферамби, які з кожної праски і чайника нам доносять всякі різні (безперечно не Вас маю на увазі)...
orest
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:04

  flyman написав: А тут ще примусова вакцинація і ковідне гестапо, народ може возбудитися, дай тільки команду фас. І прийвіт Растоу (нДн.)-отєц.

Слишком узок круг этих пострадавших от "гестапо" :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:18

  Starikan написав:
  flyman написав: А тут ще примусова вакцинація і ковідне гестапо, народ може возбудитися, дай тільки команду фас. І прийвіт Растоу (нДн.)-отєц.

Слишком узок круг этих пострадавших от "гестапо" :wink:

Не знаю, але пороїзжаючи вєліком повз двох пенсіонерок краєм вуха чув щось таке: "такого абсурду як творить ця влада ще не було".

Може є фанати Квартала 95 але я їх не зустрічав (крім Долярчика, який став Успіхом)

А владі можна закинути багато чого, і офшори, і ковідоною, і медицину, і інфляцію... це так нашвидкоруч, без присісти на подумати і накинути нарис.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 лис, 2021 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:32

ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в "зеленую" энергетику, - Аслунд Источник: https://censor.net/ru/n3299415
Напомним, вечером 13 ноября правительство заблокировало выплату 19,3 млрд гривен долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства предоставили иностранные банки в качестве "зеленых" еврооблигаций. Одним из таких банков являлся ЕБРР. Источник: https://censor.net/ru/n3299415

Хто ці зелені «інвестори»?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:16

  prodigy написав:Як пише "Енергореформа", Костянтин Петриковець в ефірі телеканалу "Україна" (належить Рінату Ахметову - одному з найбільших інвесторів у "зелену" енергетику, - ред.) заявив, що кошти від євробондів "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн, які ДП "ГарПок" направило на розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, поки залишаються в державному Ощадбанку.
"На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов`язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику", – сказав Петриковець.

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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:27

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Образили Ахметова «зеленого інвестора» ? Нехай в Польщу «інвестує»
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:58

  Ukrainian написав:ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в "зеленую" энергетику

Хто ці зелені «інвестори»?


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А почему эта выплата может на курс повлиять? Деньги-то в валюте пришли и уйдут в валюте.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:06

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  flyman написав:Може є фанати Квартала 95 але я їх не зустрічав (крім Долярчика, який став Успіхом)

Може Долярчик і був фанатом Зе, а от Успіх - НЕ вірить жодному можновладцю!!!
І на вибори вже більше ходити не буде принципово! 8)
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:І на вибори вже більше ходити не буде принципово!


Вже раз сходив!!!
5 років суцільної гри на роялі!!!

Тому, Долярчику, тепер МУСИШ йти на вибори та виправляти ситуацію!!!
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