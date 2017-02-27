Додано: Нед 14 лис, 2021 18:35

Сибарит написав: orest написав: Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар. Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар.

Да, объем валюты, выброшенный на МБ, действительно непривычен. Однако, я не вижу ни малейшего повода о намерениях НБУ по его реакции на эту ситуацию. Это были действия по ситуации, причем без вариантов. Хозяином оказался рынок, а НБУ был грубо изнасилован.

Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс.

Под 26 крайне сомнительно, по крайней мере в ближайшее время. Отскочили достаточно далеко, чтобы пройти этот путь очень быстро. На это понадобится не меньше недели.

Shaman написав: а почему всплеск в пятницу - хз а почему всплеск в пятницу - хз

Я в пятницу попытался объяснить всплеск рыночными механизмами, но, насколько я понимаю, объяснения без вселенских заговоров не слишком интересны

Сибарит написав: Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают. Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.



Что касается ситуации вокруг зеленых выплат, стоит немного подождать и попытаться разобраться в происходящем. Пока все заявления, которые до нас доходят, настолько эмоциональны, что выудить из них информацию не представляется возможным. Да, объем валюты, выброшенный на МБ, действительно непривычен. Однако, я не вижу ни малейшего повода о намерениях НБУ по его реакции на эту ситуацию. Это были действия по ситуации, причем без вариантов. Хозяином оказался рынок, а НБУ был грубо изнасилован.Под 26 крайне сомнительно, по крайней мере в ближайшее время. Отскочили достаточно далеко, чтобы пройти этот путь очень быстро. На это понадобится не меньше недели.Я в пятницу попытался объяснить всплеск рыночными механизмами, но, насколько я понимаю, объяснения без вселенских заговоров не слишком интересныЧто касается ситуации вокруг зеленых выплат, стоит немного подождать и попытаться разобраться в происходящем. Пока все заявления, которые до нас доходят, настолько эмоциональны, что выудить из них информацию не представляется возможным.

Завжди з величезним задоволенням читаю Ваші роздуми і аналіз ситуації. На превеликий жаль Ви не зможете мене переконати що в теперішніх умовах зараз в нашій країні хоч один держорган діє незалежно і на реальну користь процесам. Я більш ніж переконаний в тому, що все зовсім по іншому.У звязку з цим і стараюся для читачів описувати максимально реалії ситуації. З варіантами і різними розвитками, адже так є завжди. Завжди існує адекватний спротив, протидія, не підконтрольні "владі" важливі обєктивні чи субєктивні чинники і процеси.Дуже шкода, що після написаного замість вдячності, знаходяться різного штибу троляки, які вигадують підстави обісрати і похайпитися...Уже приблизно розумію як буде розгортатися ситуація від завтра, але не маю жодного бажання про це писати. Віддам перевагу сімї, а завтра до праці. Треба виконувати завдання і досягати цілей навіть на перекір тому пеклу, яке зараз нам влаштували "слуги"... Сподіваюся тільки, що з кожним днем все більше людей буде усвідомлювати реалії і найочевидніші наслідки, навіть не зважаючи на ті переможні деферамби, які з кожної праски і чайника нам доносять всякі різні (безперечно не Вас маю на увазі)...