orest написав:Але НБУ здивував, викупивши величезну суму валюти за один день і не пустивши курс нижче 26,05. Не думаю, що експортери запропонують з понеділка хоч половину з викупленого в середу НБУ, надлишком до звичної реалізації. Пройти 26 буде неймовірно важко. Тепер більш очевидним виглядає другий сценарій. Все в руках НБУ. Цього тижня він більш ніж чітко дав зрозуміти, хто в хаті господар.
Да, объем валюты, выброшенный на МБ, действительно непривычен. Однако, я не вижу ни малейшего повода о намерениях НБУ по его реакции на эту ситуацию. Это были действия по ситуации, причем без вариантов. Хозяином оказался рынок, а НБУ был грубо изнасилован.
Якщо цих 19 млрд грн не потраплять до виробників електроенергії і потім на МБ, то й курс грн залишиться на існуючих рівнях і з понеділка буде шанс опуститися під 26. Про що я і писав раніше перераховуючи чинники впливу на курс.
Под 26 крайне сомнительно, по крайней мере в ближайшее время. Отскочили достаточно далеко, чтобы пройти этот путь очень быстро. На это понадобится не меньше недели.
Shaman написав:а почему всплеск в пятницу - хз
Я в пятницу попытался объяснить всплеск рыночными механизмами, но, насколько я понимаю, объяснения без вселенских заговоров не слишком интересны
Сибарит написав:Можно осторожно предположить, что некоторое количество участников рынка приурочило свои покупки к следующему после праздника в США дню, надеясь на "двойную порцию предложения". Не дождавшись изобилия, к обеду решили брать, по чем дают.
Что касается ситуации вокруг зеленых выплат, стоит немного подождать и попытаться разобраться в происходящем. Пока все заявления, которые до нас доходят, настолько эмоциональны, что выудить из них информацию не представляется возможным.
Завжди з величезним задоволенням читаю Ваші роздуми і аналіз ситуації. На превеликий жаль Ви не зможете мене переконати що в теперішніх умовах зараз в нашій країні хоч один держорган діє незалежно і на реальну користь процесам. Я більш ніж переконаний в тому, що все зовсім по іншому. У звязку з цим і стараюся для читачів описувати максимально реалії ситуації. З варіантами і різними розвитками, адже так є завжди. Завжди існує адекватний спротив, протидія, не підконтрольні "владі" важливі обєктивні чи субєктивні чинники і процеси. Дуже шкода, що після написаного замість вдячності, знаходяться різного штибу троляки, які вигадують підстави обісрати і похайпитися... Уже приблизно розумію як буде розгортатися ситуація від завтра, але не маю жодного бажання про це писати. Віддам перевагу сімї, а завтра до праці. Треба виконувати завдання і досягати цілей навіть на перекір тому пеклу, яке зараз нам влаштували "слуги"... Сподіваюся тільки, що з кожним днем все більше людей буде усвідомлювати реалії і найочевидніші наслідки, навіть не зважаючи на ті переможні деферамби, які з кожної праски і чайника нам доносять всякі різні (безперечно не Вас маю на увазі)...
ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в "зеленую" энергетику, - Аслунд Источник: https://censor.net/ru/n3299415 Напомним, вечером 13 ноября правительство заблокировало выплату 19,3 млрд гривен долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства предоставили иностранные банки в качестве "зеленых" еврооблигаций. Одним из таких банков являлся ЕБРР. Источник: https://censor.net/ru/n3299415
prodigy написав:Як пише "Енергореформа", Костянтин Петриковець в ефірі телеканалу "Україна" (належить Рінату Ахметову - одному з найбільших інвесторів у "зелену" енергетику, - ред.) заявив, що кошти від євробондів "Укренерго" у розмірі 19,3 млрд грн, які ДП "ГарПок" направило на розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, поки залишаються в державному Ощадбанку. "На жаль, ці кошти зависли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов`язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у відновлювану енергетику", – сказав Петриковець.
В пятницу вечером, после очень длительного перерыва (мы его вообще не смотрим), включил телевизор и обнаружил, что из центральных каналов зашифрованы "Пятый канал" и ??? "Украина". Совпадение?