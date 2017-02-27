RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8492849384948495>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 164
Менше 26,00
9%
15
26,00-26,50
29%
47
26,50-27,00
33%
54
27,00-27,50
16%
26
27,50-28,00
5%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
9
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Віддам перевагу сімї, а завтра до праці. Треба виконувати завдання і досягати цілей навіть на перекір тому пеклу, яке зараз нам влаштували "слуги"... Сподіваюся тільки, що з кожним днем все більше людей буде усвідомлювати реалії і найочевидніші наслідки, навіть не зважаючи на ті переможні деферамби, які з кожної праски і чайника нам доносять всякі різні (безперечно не Вас маю на увазі)...
на ринку спостерігається дефіцит висококваліфікованих та низькооплачуваних кадрів :lol:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6311
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ .37
Ekran
 
Повідомлень: 19
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:01

  Mirax написав:Deutsche Bank спрогнозував нову ціль USD/UAH 25.75 грн.

им надо зп в грн давать по такому курсу
как благодарность за качественный прогноз
Ekran
 
Повідомлень: 19
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:08

  SILVER_UA написав:26.34

хто що гадає щодо різко ривку на МБ
це гроші від проданих облігацій укренерго чи щось інше
greenozon
 
Повідомлень: 12042
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрий ранок усім.
Так ось же вона, довгоочікувана рокета.
До кінця не зрозуміло, є гроші зелених ахметджанов на міжбанку, чи просто перелякані покупці вийшли.
Але факт зростання є.
Готівка вчора була 30 на 35.
Сьогодні напевне буде ще більше((
Що далі запитаєте Ви?
Кажуть в найближчі тижні буде вирішувати один кдбіст, чи робити рімейк "братської" допомоги повстання шахтарів у 2014, чи запхати свої "хотелкі" до дупи.
Якщо буде вторгнення, то треба брати вкв на всю котлету, якщо не буде, то весною не думаю, що буде дороще.
Але всі тут розклали активи по корзинам і просто спостерігають, даю 95% що вторгнення не буде, бо дядя Сем казав, що не буде довго в носі колупатись, а введе заборону на експорт нафти і газа, заблокує активи гаражного кооператива озеро на Заході, і зараз активно прибувають літаки до України з новітньою зброєю, Байрактари усіх гатунків вже в ангарах, чекають смалити дупи "визволителів". Ціна буде дуже високою за цинізм лаврових, але коли на роісі цінували людей і гроші? Керувались логікою і адекватністю?((
Так що робіть правильні висновки, успіхів!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12038
З нами з: 30.12.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Так що робіть правильні висновки, успіхів

Я что-то не пойму, это уже обещанная отмашка покупать, или ещё нет??
Что делать с высмеиваниями с вашей учетки, когда люди тут заявляли на днях о покупке по .30?? Сегодня по .30 уже не купить, а четкой отмашки не наблюдаю. И уж тем более не было ее на курсе ниже .30
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 15.02.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:50

  Hotab написав:
  somilitark написав:Так що робіть правильні висновки, успіхів

Я что-то не пойму, это уже обещанная отмашка покупать, или ещё нет??
Что делать с высмеиваниями с вашей учетки, когда люди тут заявляли на днях о покупке по .30?? Сегодня по .30 уже не купить, а четкой отмашки не наблюдаю. И уж тем более не было ее на курсе ниже .30

Турецкая лира утром пробила курс 10:1 к доллару.

Скупайтесь глупцы, сколько можно вам об этом писать? Падаем по копейке, взлетаем по грн в день, до обменки не успеете добежать, да и жаба задушит конвертироваться по курсу на 2-4% дороже, чем вчера.

И сидите на попе ровно с валютой, как показала история гривны, депозит в стабильных банках не перекрывает скачкообразный девал на длинной дистанции.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10555
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 2116 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:53

Zebra
та що там гривня, ліра, чепуха якась
от биткоїн вже +1500$
:D
greenozon
 
Повідомлень: 12042
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:09

Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.
fin
 
Повідомлень: 681
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:14

  fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.

думаю вам стоит в своих рассчетах ставить цифру 28
Ekran
 
Повідомлень: 19
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8492849384948495>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ekran, hexswitch88, Realist, Zebra, ЛАД і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2863, 2864, 2865
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28648 13916895
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 12:09
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 122, 123, 124
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1238 3497017
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лис, 2021 21:57
Ukrainian
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7852 12956169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.