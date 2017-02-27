Додано: Пон 15 лис, 2021 11:20

Добрий ранок усім.

Так ось же вона, довгоочікувана рокета.

До кінця не зрозуміло, є гроші зелених ахметджанов на міжбанку, чи просто перелякані покупці вийшли.

Але факт зростання є.

Готівка вчора була 30 на 35.

Сьогодні напевне буде ще більше((

Що далі запитаєте Ви?

Кажуть в найближчі тижні буде вирішувати один кдбіст, чи робити рімейк "братської" допомоги повстання шахтарів у 2014, чи запхати свої "хотелкі" до дупи.

Якщо буде вторгнення, то треба брати вкв на всю котлету, якщо не буде, то весною не думаю, що буде дороще.

Але всі тут розклали активи по корзинам і просто спостерігають, даю 95% що вторгнення не буде, бо дядя Сем казав, що не буде довго в носі колупатись, а введе заборону на експорт нафти і газа, заблокує активи гаражного кооператива озеро на Заході, і зараз активно прибувають літаки до України з новітньою зброєю, Байрактари усіх гатунків вже в ангарах, чекають смалити дупи "визволителів". Ціна буде дуже високою за цинізм лаврових, але коли на роісі цінували людей і гроші? Керувались логікою і адекватністю?((

Так що робіть правильні висновки, успіхів!