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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:00
МБ .37
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Ekran
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:01
Mirax написав:
Deutsche Bank спрогнозував нову ціль USD/UAH 25.75 грн.
им надо зп в грн давать по такому курсу
как благодарность за качественный прогноз
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Ekran
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:08
SILVER_UA написав:
26.34
хто що гадає щодо різко ривку на МБ
це гроші від проданих облігацій укренерго чи щось інше
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greenozon
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:20
Добрий ранок усім.
Так ось же вона, довгоочікувана рокета.
До кінця не зрозуміло, є гроші зелених ахметджанов на міжбанку, чи просто перелякані покупці вийшли.
Але факт зростання є.
Готівка вчора була 30 на 35.
Сьогодні напевне буде ще більше((
Що далі запитаєте Ви?
Кажуть в найближчі тижні буде вирішувати один кдбіст, чи робити рімейк "братської" допомоги повстання шахтарів у 2014, чи запхати свої "хотелкі" до дупи.
Якщо буде вторгнення, то треба брати вкв на всю котлету, якщо не буде, то весною не думаю, що буде дороще.
Але всі тут розклали активи по корзинам і просто спостерігають, даю 95% що вторгнення не буде, бо дядя Сем казав, що не буде довго в носі колупатись, а введе заборону на експорт нафти і газа, заблокує активи гаражного кооператива озеро на Заході, і зараз активно прибувають літаки до України з новітньою зброєю, Байрактари усіх гатунків вже в ангарах, чекають смалити дупи "визволителів". Ціна буде дуже високою за цинізм лаврових, але коли на роісі цінували людей і гроші? Керувались логікою і адекватністю?((
Так що робіть правильні висновки, успіхів!
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somilitark
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:40
somilitark написав:
Так що робіть правильні висновки, успіхів
Я что-то не пойму, это уже обещанная отмашка покупать, или ещё нет??
Что делать с высмеиваниями с вашей учетки, когда люди тут заявляли на днях о покупке по .30?? Сегодня по .30 уже не купить, а четкой отмашки не наблюдаю. И уж тем более не было ее на курсе ниже .30
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Hotab
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:50
Hotab написав: somilitark написав:
Так що робіть правильні висновки, успіхів
Я что-то не пойму, это уже обещанная отмашка покупать, или ещё нет??
Что делать с высмеиваниями с вашей учетки, когда люди тут заявляли на днях о покупке по .30?? Сегодня по .30 уже не купить, а четкой отмашки не наблюдаю. И уж тем более не было ее на курсе ниже .30
Турецкая лира утром пробила курс 10:1 к доллару.
Скупайтесь глупцы, сколько можно вам об этом писать? Падаем по копейке, взлетаем по грн в день, до обменки не успеете добежать, да и жаба задушит конвертироваться по курсу на 2-4% дороже, чем вчера.
И сидите на попе ровно с валютой, как показала история гривны, депозит в стабильных банках не перекрывает скачкообразный девал на длинной дистанции.
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Zebra
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:53
Zebra
та що там гривня, ліра, чепуха якась
от биткоїн вже +1500$
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greenozon
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:09
Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.
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fin
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:14
fin написав:
Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.
думаю вам стоит в своих рассчетах ставить цифру 28
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Ekran
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ
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