fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.
Интуитивно ощущяю что "финит аля камедия", бегу платить сейчас расрочку по недвиге по курсу НБУ 26,11грн/дол. уверен - сегодня это минимальный лучший курс НБУ до конца тек. года, думаю и на след. год тоже (если не будет такого урожая на след. год как в этом году)... Внутриполитические страсти накаляются в стране , здесь еще проблемы с "мягко" говоря неадекватными 2-мя странами-соседями на границе... так что Межбанк пошел в разнос, блин....
fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.
Дана ситуація (мені) виглядає на корекцію на емоціях та позаекономічних новинах (політика, непонятки із ГарПоком, боротьба між Зе та Ахметовим, можлива війна із аґресором). Всі ці фактори правильно розіграні ще в п'ятницю, дали можливість продовжувати задерати курс вгору і сьогодні. Іде гра і визначити хто переможе - це як підкидати монетку. В економічному плані змін не має. Більше того, бізнесу потрібна гривня на квартальні податки. Але з наступного тижня ця потреба відпаде і є невеликі шанси, що видаткова частина бюджету почне трохи активніше виконуватись і в системі з'явиться більше ліквідності. В мене ще залишилось 30% гривні. Перекинути її в Укргаз в п'ятницю не було можливості. А купляти зараз - якось не комільфо. Чекатиму середи-четверга. а там подивлюсь.
Ф. від ранку підріс на 5 коп. по обом позиціям 26,25/26,40
З огляду на шум, який стоїть зараз у всіх ЗМІ і соцмережах щодо перепетій з гривнею для альтернативних енергетиків і з очікуваним значним попитом на валюту на МБ і, відповідно, ростом вартості ВКВ, від завтра бажаючі продати валюту будуть притримувати. Особливого попиту, можливо, завтра також не буде, адже гривню на вихідні паркують у всякі фінпапери, короткі депозити і вивільнять її під кінець дня на вівторок. Виглядає, що всім крім рижого ГарПок виплатить трохи пізніше, цього буде достатньо для додаткового тиску на грн. Тому, таки не чекаю сильно в низ. Понеділок може бути не показовим, але якщо завтра грн не повернеться під 26,2 то з вівторка буде веселіше.
Звичайно в нашій країні чудес можливі всякі варіанти, але наступний тиждень мав би бути останнім в році сприятливим періодом для гривні...
Ось це написав вчора в 19.30 на сусідньому ресурсі. Ну а тут, більш ніж впевнений, що долярчик, костяюрист і їх друзі, які всю неділю вчили мене робити і подавати точні прогнози, дали своє влучне коротке і точне бачення розвитку подій. П.С. Щодо максимумів до кінця року в 27, ну 27,2(3) в крайньому випадку, поки думки не міняю... Всім вдалого робочого тижня.
Востаннє редагувалось orest в Пон 15 лис, 2021 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Открылись на полкопейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе быстро пошли вверх и к 11 часам прибавили 7 копеек. После 11, по мере выхода на рынок основных игроков, рост начал замедляться. За следующий час выросли на 4.5 копейки, причем последние минут 40 рост был совсем плавным. В мире доллар немного отступил от максимумов пятницы. Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 11.5 копеек выше открытия.
НБУ в пятницу купил 5 млн. Остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет обналички. Небольшое сокращение объема тендерных сертификатов было компенсировано ростом суточных. Все остальные факторы совсем мелкие.
В ТОМный четверг объем МБ обвалился с 1459.9 до 319.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, спрос немного превысил предложение за счет форвардных покупок.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.