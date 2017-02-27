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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8490849184928493>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 20
Менше 26,00
20%
4
26,00-26,50
20%
4
26,50-27,00
40%
8
27,00-27,50
15%
3
27,50-28,00
0
0
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
1
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:14

  fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.

Интуитивно ощущяю что "финит аля камедия", бегу платить сейчас расрочку по недвиге по курсу НБУ 26,11грн/дол. уверен - сегодня это минимальный лучший курс НБУ до конца тек. года, думаю и на след. год тоже (если не будет такого урожая на след. год как в этом году)...
Внутриполитические страсти накаляются в стране , здесь еще проблемы с "мягко" говоря неадекватными 2-мя странами-соседями на границе...
так что Межбанк пошел в разнос, блин....
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:24

  fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.

Дана ситуація (мені) виглядає на корекцію на емоціях та позаекономічних новинах (політика, непонятки із ГарПоком, боротьба між Зе та Ахметовим, можлива війна із аґресором). Всі ці фактори правильно розіграні ще в п'ятницю, дали можливість продовжувати задерати курс вгору і сьогодні. Іде гра і визначити хто переможе - це як підкидати монетку.
В економічному плані змін не має. Більше того, бізнесу потрібна гривня на квартальні податки. Але з наступного тижня ця потреба відпаде і є невеликі шанси, що видаткова частина бюджету почне трохи активніше виконуватись і в системі з'явиться більше ліквідності.
В мене ще залишилось 30% гривні. Перекинути її в Укргаз в п'ятницю не було можливості. А купляти зараз - якось не комільфо. Чекатиму середи-четверга. а там подивлюсь.

Ф. від ранку підріс на 5 коп. по обом позиціям 26,25/26,40
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:27

Мизантрóп
З огляду на шум, який стоїть зараз у всіх ЗМІ і соцмережах щодо перепетій з гривнею для альтернативних енергетиків і з очікуваним значним попитом на валюту на МБ і, відповідно, ростом вартості ВКВ, від завтра бажаючі продати валюту будуть притримувати. Особливого попиту, можливо, завтра також не буде, адже гривню на вихідні паркують у всякі фінпапери, короткі депозити і вивільнять її під кінець дня на вівторок. Виглядає, що всім крім рижого ГарПок виплатить трохи пізніше, цього буде достатньо для додаткового тиску на грн. Тому, таки не чекаю сильно в низ. Понеділок може бути не показовим, але якщо завтра грн не повернеться під 26,2 то з вівторка буде веселіше.

Звичайно в нашій країні чудес можливі всякі варіанти, але наступний тиждень мав би бути останнім в році сприятливим періодом для гривні...

Ось це написав вчора в 19.30 на сусідньому ресурсі. Ну а тут, більш ніж впевнений, що долярчик, костяюрист і їх друзі, які всю неділю вчили мене робити і подавати точні прогнози, дали своє влучне коротке і точне бачення розвитку подій. :mrgreen:
П.С. Щодо максимумів до кінця року в 27, ну 27,2(3) в крайньому випадку, поки думки не міняю...
Всім вдалого робочого тижня.
Востаннє редагувалось orest в Пон 15 лис, 2021 12:28, всього редагувалось 1 раз.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.11.2021..................26,328
Гривна потеряла 21 копейку. Это, фактически, за 2 сессии.

МКГ*............7.4789............7.4096...........-0.93%

Открылись на полкопейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе быстро пошли вверх и к 11 часам прибавили 7 копеек. После 11, по мере выхода на рынок основных игроков, рост начал замедляться. За следующий час выросли на 4.5 копейки, причем последние минут 40 рост был совсем плавным.
В мире доллар немного отступил от максимумов пятницы.
Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 11.5 копеек выше открытия.

НБУ в пятницу купил 5 млн.
Остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет обналички. Небольшое сокращение объема тендерных сертификатов было компенсировано ростом суточных. Все остальные факторы совсем мелкие.

В ТОМный четверг объем МБ обвалился с 1459.9 до 319.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, спрос немного превысил предложение за счет форвардных покупок.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:33

  fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.


Думаю рано. Сомик не давал отмашку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:34

  Ekran написав:
  fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.

думаю вам стоит в своих рассчетах ставить цифру 28
Вы так не шутите! Или обоснуйте фактами.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:45

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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:31

Хм, дивно - Приват не дає продати валюту по комерційному курсу (замість курсу просто -), по курсу НБУ ніби можливо, аое теж якісь трабли.
Апка глючить чи що... Покупка по комерційному можлива.
UPD. А, схоже я пробував вже після 13.00.
Востаннє редагувалось she_ne_investor в Пон 15 лис, 2021 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вже просил поменять голосовалку на 01.12.2021, на интересно ж... старая неактуальна 2недели.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:36

  Hotab написав:
  somilitark написав:Так що робіть правильні висновки, успіхів

Я что-то не пойму, это уже обещанная отмашка покупать, или ещё нет??
Что делать с высмеиваниями с вашей учетки, когда люди тут заявляли на днях о покупке по .30?? Сегодня по .30 уже не купить, а четкой отмашки не наблюдаю. И уж тем более не было ее на курсе ниже .30

А можна мою цитату про висміювання придбавших по 30?
Чи ви довго літали десь у хмарах і вам щось зайве привиділось((
І перечитайте уважно ще раз моє повідомлення, там є 5 % і 95, рухайте губами, щоб ще раз не питати про то, що вже написано і не один раз.
Моя позиція давно відома, курс макс. 27 до серпня 22-го.
Курс меньше 30-ти до травня 24-го.
Сподіваюсь зрозуміло навіть для отримуючого пенсію.
По міжбанку, зросли, але вже знижуємось. Це добре, мені така ситуація подрбається, все за планом.
somilitark
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