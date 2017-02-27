Додано: Пон 15 лис, 2021 16:05

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з............15.11.2021.........16.11.2021дата розрахунку...........12.11.2021..........15.11.2021Євро..............................29,9007...............30,1468...+0.83%Долар США...................26,1107..................+0.87%После полудня гривна потеряла еще копейку.Открылись на полкопейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе быстро пошли вверх и к 11 часам прибавили 7 копеек. После 11, по мере выхода на рынок основных игроков, рост начал замедляться. За следующий час выросли на 4.5 копейки, причем последние минут 40 рост был совсем плавным.В мире доллар немного отступил от максимумов пятницы.Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 11.5 копеек выше открытия.После 12 приподнялись еще на полкопейки. Такой рост второй день подряд мог означать скорое появление регулятора. Самые искушенные держатели доллара решили не дожидаться появления столь мощного конкурента и вышли с продажами, уравновесив рынок. За ними потянулись и остальные. Предложения оказалось достаточно, чтобы к обеду откатиться на 1.5 копейки. С обеда первыми вернулись покупатели и приподняли котировки на полкопейки, но предложение снова перевесило, и к 15-30 котировки опустились на 3 копейки.В мире доллар после полудня стабилен.Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно закрытия пятницы.На мой взгляд, картина сегодняшних торгов вполне соответствует реализации отложенного спроса при затяжном движении вниз. Валюты, как оказалось, всем хватило.НБУ с утра пытался взять свою пятерку, но вряд ли успел взять хоть что-то. Получилось, что он построил забор в чистом поле и целый день его охранялЭтот день в истории:2020 - 28.1158 (-8) -1782019 - 24.2201 (-2) +2112018 - 27.7743 (-6)2017 - 26.4822 (-1)