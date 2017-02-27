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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8491849284938494>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 27
Менше 26,00
15%
4
26,00-26,50
19%
5
26,50-27,00
37%
10
27,00-27,50
15%
4
27,50-28,00
4%
1
28,00-28,50
4%
1
28,50-29,00
4%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
1
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:там є 5 % і 95,

Так-так, я все прочитав. Ви раніше сказали, що скажете момент "пора!".
Я уточнив, то ваш вранішній пост вже "пора", чи ще ні?
А літаю я,пенсію отримую,чи літаю за пенсію - то стосунку до справи не має. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:00

ВВП в 3-м кв. увеличился на 2,4% от низкой базы сравнения (в 2020-м падение составило 3,5%)

Зображення

В 4-м кв. расти будет еще сложнее - база уже почти "нормальная" (-0,5%), плюс высокие энергетические издержки не способствуют росту выпуска.

Не понимаю (продолжаю недоумевать), как по итогам года может быть +4%, которые рисует Минфин, или даже +3,5-3,6%, которые рисуют НБУ и сторонние аналитики. За 1-е полугодие рост составил 1,8%, за 3-й кв 2,4% - т.е. за 9 месяцев будет около 2%, или чуточку больше...

http://ukrstat.gov.ua/Noviny/new2021/zm ... 2021_u.htm
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............15.11.2021.........16.11.2021
дата розрахунку...........12.11.2021..........15.11.2021
Євро..............................29,9007...............30,1468...+0.83%
Долар США...................26,1107...............26,3371...+0.87%
После полудня гривна потеряла еще копейку.

Открылись на полкопейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе быстро пошли вверх и к 11 часам прибавили 7 копеек. После 11, по мере выхода на рынок основных игроков, рост начал замедляться. За следующий час выросли на 4.5 копейки, причем последние минут 40 рост был совсем плавным.
В мире доллар немного отступил от максимумов пятницы.
Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 11.5 копеек выше открытия.
После 12 приподнялись еще на полкопейки. Такой рост второй день подряд мог означать скорое появление регулятора. Самые искушенные держатели доллара решили не дожидаться появления столь мощного конкурента и вышли с продажами, уравновесив рынок. За ними потянулись и остальные. Предложения оказалось достаточно, чтобы к обеду откатиться на 1.5 копейки. С обеда первыми вернулись покупатели и приподняли котировки на полкопейки, но предложение снова перевесило, и к 15-30 котировки опустились на 3 копейки.
В мире доллар после полудня стабилен.
Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно закрытия пятницы.
На мой взгляд, картина сегодняшних торгов вполне соответствует реализации отложенного спроса при затяжном движении вниз. Валюты, как оказалось, всем хватило.
НБУ с утра пытался взять свою пятерку, но вряд ли успел взять хоть что-то. Получилось, что он построил забор в чистом поле и целый день его охранял :)

Этот день в истории:
2020 - 28.1158 (-8) -178
2019 - 24.2201 (-2) +211

2018 - 27.7743 (-6)
2017 - 26.4822 (-1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:06

  Hotab написав:
  somilitark написав:там є 5 % і 95,

Так-так, я все прочитав. Ви раніше сказали, що скажете момент "пора!".
:

Я дуже радий що вам все зрозуміло
Літайте на здоров'я, це точно краще ніж сидіти на місці і скиглити, пиляти оточуючих або бухати.
Хоча можливо літати це було про кокаін, ну не знаю, дочка вже доросла, головне нову сім'ю не створюйте, а так можна.
Ще пів копійки втратили на МБ, це добре, готівка вже підхопила рух з міжбанку, на Віноградарі 25 на 35.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:дуже радий що вам все зрозуміло

То пора? Чи ні?
  somilitark написав:Хоча можливо літати це було про кокаін

Ваше хамство це вроджена риса, чи ви нервуєтесь?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:02

  Hotab написав:
  somilitark написав:дуже радий що вам все зрозуміло

То пора? Чи ні?

Визначайтесь, ви 5% чи 95.
Тоді вже приймайте рішення.
Хоча всі, хто задає такі питання, вже давно запаковані по самі томати.
По літакам, де ви побачили хамство?
Якщо душа вимагає пального для гарного настрою і у вас є можливість, то чого ні?))
Бояться глупо(с).
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:13

  zРадио написав:Не понимаю (продолжаю недоумевать), как по итогам года может быть +4%, которые рисует Минфин, или даже +3,5-3,6%, которые рисуют НБУ и сторонние аналитики.

Я ж писав Вам "як це може бути" - за рахунок переходу від "брехні статистичної" до "брехні нахабної".

  zРадио написав:За 1-е полугодие рост составил 1,8%, за 3-й кв 2,4% - т.е. за 9 месяцев будет около 2%, или чуточку больше...

це якщо залишатися в межах "брехні статистичної"
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:17

Del в силу бессмысленности спора :)
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 15 лис, 2021 17:22, всього редагувалось 3 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:19

  greenozon написав:Zebra
та що там гривня, ліра, чепуха якась
от биткоїн вже +1500$
:D

Для біткойну +/- 10% - це не стрибок, це волатильність ....

А тут гривня за 1% подорожчає чи подешевшає а нарід в конвульсіях, взуває кеди та біжить кудись ....
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:31

  zРадио написав:Т.е., по-вашему, это не прогноз с признаками пиара, а брехливая статистика?

Це виконання наказу партії та уряду. Фюрер сказав що має бути ріст, отже намалювали ріст. А чому 4% а не 2% ? Тому що 2% виглядає якось негарно. З точки зору того ж піару.

  zРадио написав:Выглядит, как сова на глобусе. Ну или вам придется доказать на "небрехливых цифрах", что рост экономики за 9 месяцев составил 4%, а не 2%.

Щось ви плутаєте. Якщо в мене буде час та натхнення то я буду намагатися визначити цифри які найменш протирічать фактам, а не ті, які комусь подобаються (навіть якщо цей хтось це я).

  zРадио написав:К слову, тут еще и диссонанс с прошлыми вашими утверждениями об инфляции - если Госстат врет, и фактическая ценовая динамика выше, значит дефлятор ВВП является недооцененным, а рост ВВП - переоцененным.

Гм. Здається я саме це і мав на увазі. Мабуть Ви мене не зрозуміли. Або я висловився недостатньо зрозуміло.

Звісно реальна інфляція вища за офіційну, тому ріст ВНП скоріш за все близький до нуля або взагалі від'ємний.
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