Так-так, я все прочитав. Ви раніше сказали, що скажете момент "пора!".
Я уточнив, то ваш вранішній пост вже "пора", чи ще ні?
А літаю я,пенсію отримую,чи літаю за пенсію - то стосунку до справи не має.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 15:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:00
ВВП в 3-м кв. увеличился на 2,4% от низкой базы сравнения (в 2020-м падение составило 3,5%)
В 4-м кв. расти будет еще сложнее - база уже почти "нормальная" (-0,5%), плюс высокие энергетические издержки не способствуют росту выпуска.
Не понимаю (продолжаю недоумевать), как по итогам года может быть +4%, которые рисует Минфин, или даже +3,5-3,6%, которые рисуют НБУ и сторонние аналитики. За 1-е полугодие рост составил 1,8%, за 3-й кв 2,4% - т.е. за 9 месяцев будет около 2%, или чуточку больше...
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:05
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............15.11.2021.........16.11.2021
дата розрахунку...........12.11.2021..........15.11.2021
Євро..............................29,9007...............30,1468...+0.83%
Долар США...................26,1107...............26,3371...+0.87%
После полудня гривна потеряла еще копейку.
Открылись на полкопейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе быстро пошли вверх и к 11 часам прибавили 7 копеек. После 11, по мере выхода на рынок основных игроков, рост начал замедляться. За следующий час выросли на 4.5 копейки, причем последние минут 40 рост был совсем плавным.
В мире доллар немного отступил от максимумов пятницы.
Справочный курс встретили котировками 26.3500 - 26.3700, что на 11.5 копеек выше открытия.
После 12 приподнялись еще на полкопейки. Такой рост второй день подряд мог означать скорое появление регулятора. Самые искушенные держатели доллара решили не дожидаться появления столь мощного конкурента и вышли с продажами, уравновесив рынок. За ними потянулись и остальные. Предложения оказалось достаточно, чтобы к обеду откатиться на 1.5 копейки. С обеда первыми вернулись покупатели и приподняли котировки на полкопейки, но предложение снова перевесило, и к 15-30 котировки опустились на 3 копейки.
В мире доллар после полудня стабилен.
Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно закрытия пятницы.
На мой взгляд, картина сегодняшних торгов вполне соответствует реализации отложенного спроса при затяжном движении вниз. Валюты, как оказалось, всем хватило.
НБУ с утра пытался взять свою пятерку, но вряд ли успел взять хоть что-то. Получилось, что он построил забор в чистом поле и целый день его охранял
Этот день в истории:
2020 - 28.1158 (-8) -178
2019 - 24.2201 (-2) +211
2018 - 27.7743 (-6)
2017 - 26.4822 (-1)
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:06
Я дуже радий що вам все зрозуміло
Літайте на здоров'я, це точно краще ніж сидіти на місці і скиглити, пиляти оточуючих або бухати.
Хоча можливо літати це було про кокаін, ну не знаю, дочка вже доросла, головне нову сім'ю не створюйте, а так можна.
Ще пів копійки втратили на МБ, це добре, готівка вже підхопила рух з міжбанку, на Віноградарі 25 на 35.
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:02
Визначайтесь, ви 5% чи 95.
Тоді вже приймайте рішення.
Хоча всі, хто задає такі питання, вже давно запаковані по самі томати.
По літакам, де ви побачили хамство?
Якщо душа вимагає пального для гарного настрою і у вас є можливість, то чого ні?))
Бояться глупо(с).
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:13
Я ж писав Вам "як це може бути" - за рахунок переходу від "брехні статистичної" до "брехні нахабної".
це якщо залишатися в межах "брехні статистичної"
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:17
Del в силу бессмысленности спора
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 15 лис, 2021 17:22, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:19
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:31
Це виконання наказу партії та уряду. Фюрер сказав що має бути ріст, отже намалювали ріст. А чому 4% а не 2% ? Тому що 2% виглядає якось негарно. З точки зору того ж піару.
Щось ви плутаєте. Якщо в мене буде час та натхнення то я буду намагатися визначити цифри які найменш протирічать фактам, а не ті, які комусь подобаються (навіть якщо цей хтось це я).
Гм. Здається я саме це і мав на увазі. Мабуть Ви мене не зрозуміли. Або я висловився недостатньо зрозуміло.
Звісно реальна інфляція вища за офіційну, тому ріст ВНП скоріш за все близький до нуля або взагалі від'ємний.
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