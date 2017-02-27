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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8491849284938494

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 27
Менше 26,00
15%
4
26,00-26,50
19%
5
26,50-27,00
37%
10
27,00-27,50
15%
4
27,50-28,00
4%
1
28,00-28,50
4%
1
28,50-29,00
4%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
1
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:33

  akido написав:
  greenozon написав:Zebra
та що там гривня, ліра, чепуха якась
от биткоїн вже +1500$
:D

Для біткойну +/- 10% - це не стрибок, це волатильність ....

"диханіє ринка"
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:51

Ревальвация 25.00 ; 24.00 ; 23.00

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:52

  Hotab написав:
  somilitark написав:Сегодня по .30 уже не купить, а четкой отмашки не наблюдаю. И уж тем более не было ее на курсе ниже .30


Сегодня можно и купить по 26.30 (точнее 26.2995) и сдать по 26.40 (Харьков).
Вроде полетели на МБ с горки вниз - до 26.31 и нас в Харькове сразу сполз с 26.40-26.50 на 26.35-26.45. Но после 16 снова отыграли на 26.345.
Завтра будет интересно.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 15 лис, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:55

  akido написав:Щось ви плутаєте. Якщо в мене буде час та натхнення то я буду намагатися визначити цифри які найменш протирічать фактам, а не ті, які комусь подобаються (навіть якщо цей хтось це я)


Чтобы составить более объективную оценку, чем у ДССУ, недостаточно будет даже всего вашего времени - на это должна работать команда. Не помню, кто сказал, что стоЯщие часы лучше спешащих на 2 минуты, поскольку первые показывают верное время 2 раза в сутки, а вторые - никогда, но в случае со статистикой так не работает. Лучше иметь пусть и несовершенные, но близкие к реальности цифры, чем доморощенное мнение, составленное на т.н. личном опыте

  akido написав:Гм. Здається я саме це і мав на увазі. Мабуть Ви мене не зрозуміли. Або я висловився недостатньо зрозуміло.


Да, вероятно, неправильно вас понял. Согласен. В небольшой плюс ВВП вытягивает только урожай. Промышленность же продолжает стагнировать, несмотря на очень низкую базу. Не видно вообще никакого отскока - ни V-образного, ни squoosh-образного. А в ряде сегментов падение даже продолжается - импорт теснит локального производителя...
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