"диханіє ринка"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:33
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:51
Ревальвация 25.00 ; 24.00 ; 23.00
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:52
Сегодня можно и купить по 26.30 (точнее 26.2995) и сдать по 26.40 (Харьков).
Вроде полетели на МБ с горки вниз - до 26.31 и нас в Харькове сразу сполз с 26.40-26.50 на 26.35-26.45. Но после 16 снова отыграли на 26.345.
Завтра будет интересно.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 15 лис, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:55
Чтобы составить более объективную оценку, чем у ДССУ, недостаточно будет даже всего вашего времени - на это должна работать команда. Не помню, кто сказал, что стоЯщие часы лучше спешащих на 2 минуты, поскольку первые показывают верное время 2 раза в сутки, а вторые - никогда, но в случае со статистикой так не работает. Лучше иметь пусть и несовершенные, но близкие к реальности цифры, чем доморощенное мнение, составленное на т.н. личном опыте
Да, вероятно, неправильно вас понял. Согласен. В небольшой плюс ВВП вытягивает только урожай. Промышленность же продолжает стагнировать, несмотря на очень низкую базу. Не видно вообще никакого отскока - ни V-образного, ни squoosh-образного. А в ряде сегментов падение даже продолжается - импорт теснит локального производителя...
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