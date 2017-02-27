Додано: Пон 15 лис, 2021 18:45

Сегодня раскачка курса доллара продолжилась. Стартовал межбанк по доллару сегодня с уровня 26,235/26,255 гривен и уже к 10 утра Нацбанк вышел с покупкой валюты по 26,21 гривен. Этот выход регулятора заставил всех клиентов ставить котировки выше этого порога и дал сигнал всем участникам торгов, что котировки особо не просядут. Продавцы и так не спешили с ранним выходом с продажами, надеясь на повторение пятничного успеха по росту курса – и они оказались правы.



Покупатели нервничали и уже к 11 часам курс вырос до 26,305/26,325 гривен и до 26,35/26,37 к полудню. Некоторые сделки даже при продаже приближались к значению 26,40. Только после того, как стало понятно, что покупатели уже выше подниматься по курсу не готовы, на межбанке появились основные объемы предложения.



В итоге, к обеду курс снизился до 26,34/26,36 гривен, а затем и до 26,335/26,355 к 15 часам. Сделок становилось все меньше, а желающих максимально дорого продать валюту еще хватало. Поэтому к 16 часам доллар просел до 26,315/26,335 гривен.



Но перед самым закрытием сессии котировки на единичных сделках все же подросли до 26,335/26,355 к концу дня.



Нацбанк продолжал стоять с малоактуальной котировкой 26,21 гривен за доллар практически всю активную фазу торгов, но по нашим наблюдениям регулятор не смог в понедельник существенно пополнить резервы. А сам его выход на торги был больше психологическим месседжем для всего рынка о минимальном уровне котировок на сегодня с точки зрения НБУ.

Главные события 15 ноября на валютном рынке:



Доллар за день вырос 10 копеек — с утренних 26,235/26,255 до 26,335/26,355 гривен к концу сессии.



Нацбанк с самого утра вышел на торги с покупкой доллара по 26,21 гривен и простоял с ней практически весь день.



Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 26,328 гривен, а официальный курс на 16 ноября 2021 года установлен на уровне 26,3371 гривен за доллар.