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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8492849384948495>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 27
Менше 26,00
15%
4
26,00-26,50
19%
5
26,50-27,00
37%
10
27,00-27,50
15%
4
27,50-28,00
4%
1
28,00-28,50
4%
1
28,50-29,00
4%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
1
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:33

  akido написав:
  greenozon написав:Zebra
та що там гривня, ліра, чепуха якась
от биткоїн вже +1500$
:D

Для біткойну +/- 10% - це не стрибок, це волатильність ....

"диханіє ринка"
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:51

Ревальвация 25.00 ; 24.00 ; 23.00

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:52

  Hotab написав:
  somilitark написав:Сегодня по .30 уже не купить, а четкой отмашки не наблюдаю. И уж тем более не было ее на курсе ниже .30


Сегодня можно и купить по 26.30 (точнее 26.2995) и сдать по 26.40 (Харьков).
Вроде полетели на МБ с горки вниз - до 26.31 и нал в Харькове сразу сполз с 26.40-26.50 на 26.35-26.45. Но после 16 снова отыграли на 26.345.
Завтра будет интересно.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 15 лис, 2021 18:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:55

  akido написав:Щось ви плутаєте. Якщо в мене буде час та натхнення то я буду намагатися визначити цифри які найменш протирічать фактам, а не ті, які комусь подобаються (навіть якщо цей хтось це я)


Чтобы составить более объективную оценку, чем у ДССУ, недостаточно будет даже всего вашего времени - на это должна работать команда. Не помню, кто сказал, что стоЯщие часы лучше спешащих на 2 минуты, поскольку первые показывают верное время 2 раза в сутки, а вторые - никогда, но в случае со статистикой так не работает. Лучше иметь пусть и несовершенные, но близкие к реальности цифры, чем доморощенное мнение, составленное на т.н. личном опыте

  akido написав:Гм. Здається я саме це і мав на увазі. Мабуть Ви мене не зрозуміли. Або я висловився недостатньо зрозуміло.


Да, вероятно, неправильно вас понял. Согласен. В небольшой плюс ВВП вытягивает только урожай. Промышленность же продолжает стагнировать, несмотря на очень низкую базу. Не видно вообще никакого отскока - ни V-образного, ни squoosh-образного. А в ряде сегментов падение даже продолжается - импорт теснит локального производителя...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:44

  zРадио написав:Чтобы составить более объективную оценку, чем у ДССУ, недостаточно будет даже всего вашего времени - на это должна работать команда.

Якщо їх дані правдиві чи хоча б брехливі але послідовно - перевірити складно. Але це не той випадок. Ви тільки но самі дивувалися як в них виходить 2+2=5

  zРадио написав:Не помню, кто сказал, что стоЯщие часы лучше спешащих на 2 минуты, поскольку первые показывают верное время 2 раза в сутки, а вторые - никогда, но в случае со статистикой так не работает. Лучше иметь пусть и несовершенные, но близкие к реальности цифры, чем доморощенное мнение, составленное на т.н. личном опыте

Некоректна аналогія. Довріяти та використовувати можна дані які можна перевірити. Якщо ви перевірили годинник та з'ясували що він поспішає, ви можете користуватися ним, постійно коректуючи його покази.

Дані укрговстата - це годинник який не можна перевірити і похибку якого неможливо визначити. Ніж ним користуватися, краще подивитися на сонце (той самий "особистий досвід").

  zРадио написав:Да, вероятно, неправильно вас понял. Согласен. В небольшой плюс ВВП вытягивает только урожай. Промышленность же продолжает стагнировать, несмотря на очень низкую базу. Не видно вообще никакого отскока - ни V-образного, ни squoosh-образного. А в ряде сегментов падение даже продолжается - импорт теснит локального производителя...


По великому рахунку, цей годинник взагалі для нас як користувачів беззмістовний. Влада може робити на ньому піар, політики вести безкінечні дискусії, але нам він не допоможе взнати коли обвалиться курс чи стрибнуть ціни.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:45

Межбанк: доллар снова дорожает

Сегодня раскачка курса доллара продолжилась. Стартовал межбанк по доллару сегодня с уровня 26,235/26,255 гривен и уже к 10 утра Нацбанк вышел с покупкой валюты по 26,21 гривен. Этот выход регулятора заставил всех клиентов ставить котировки выше этого порога и дал сигнал всем участникам торгов, что котировки особо не просядут. Продавцы и так не спешили с ранним выходом с продажами, надеясь на повторение пятничного успеха по росту курса – и они оказались правы.

Покупатели нервничали и уже к 11 часам курс вырос до 26,305/26,325 гривен и до 26,35/26,37 к полудню. Некоторые сделки даже при продаже приближались к значению 26,40. Только после того, как стало понятно, что покупатели уже выше подниматься по курсу не готовы, на межбанке появились основные объемы предложения.

В итоге, к обеду курс снизился до 26,34/26,36 гривен, а затем и до 26,335/26,355 к 15 часам. Сделок становилось все меньше, а желающих максимально дорого продать валюту еще хватало. Поэтому к 16 часам доллар просел до 26,315/26,335 гривен.

Но перед самым закрытием сессии котировки на единичных сделках все же подросли до 26,335/26,355 к концу дня.

Нацбанк продолжал стоять с малоактуальной котировкой 26,21 гривен за доллар практически всю активную фазу торгов, но по нашим наблюдениям регулятор не смог в понедельник существенно пополнить резервы. А сам его выход на торги был больше психологическим месседжем для всего рынка о минимальном уровне котировок на сегодня с точки зрения НБУ.

Главные события 15 ноября на валютном рынке:

Доллар за день вырос 10 копеек — с утренних 26,235/26,255 до 26,335/26,355 гривен к концу сессии.

Нацбанк с самого утра вышел на торги с покупкой доллара по 26,21 гривен и простоял с ней практически весь день.

Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 26,328 гривен, а официальный курс на 16 ноября 2021 года установлен на уровне 26,3371 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:51

Объявление аукциона ОВГЗ на завтра с изменениями

Убрали все лимиты по количеству облигаций и добавили облигации на 2016 дней (~ 5.5 лет), все в гривне:

  • 5 мес. (161 дн.);
  • 1 год (392 дн.);
  • 1 год (427 дн.);
  • 2 года (714 дн.);
  • 3 года (1078 дн.);
  • 4.5 года (1638 дн.);
  • 5.5 лет (2016 дн.).
Изначальная версия аукциона выглядела так.

На этой неделе ожидаются значительные виплаты в среду 17 ноября - 13.827 млрд грн (погашение - 11.923 млрд грн, купон (%) - 1.904 млрд грн).

Всего на этой неделе необходимо выплатить 14.693 млрд грн, из них погашение - 11.923 млрд грн, купон (%) - 2.769 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Убрали все лимиты по количеству облигаций

ОЧЕНЬ денег надо? :roll:
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:10

  thirdeye написав:ОЧЕНЬ денег надо?

Судя по тому, какую сумму нужно выплатить на этой неделе - скорее да, чем нет. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:21

thirdeye
скорее направить мысли нерезов (и резов) в правильное русло (перевклад, а не откуп): нахрена тот все еще временно (но уверенно) инфлирующий зеленый, когда есть такая вкусная и красивая длинная гривня?
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