вот как раз профильные люди (со временем и командами) этот график обсуждают... загляните, если интересно, там открыто, вроде.
не удержусь, процитирую (фраза недурна):
Goodbye VRI
Схоже, виплат за ВВП-варантами у 2023 році не буде взагалі.
Як зазначив мій шановний колега щодо цих negative surprises, "ми ці дані навіть можемо пояснити, проте серцем таке низьке зростання не відчуваємо".
Вже більшість економік впевнено перевищили рівень 2019 р., проте Україна статистично ще повзе туди. З рекордними врожаєм та роздрібними продажами.
Державна служба статистики України
3 ч. Реальний ВВП у III кварталі 2021 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,4% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2020 року – на 2,4%.