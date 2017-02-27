zРадио вот как раз профильные люди (со временем и командами) этот график обсуждают... загляните, если интересно, там открыто, вроде. https://www.facebook.com/aleksei.blinov.3 не удержусь, процитирую (фраза недурна):
Goodbye VRI Схоже, виплат за ВВП-варантами у 2023 році не буде взагалі. Як зазначив мій шановний колега щодо цих negative surprises, "ми ці дані навіть можемо пояснити, проте серцем таке низьке зростання не відчуваємо". Вже більшість економік впевнено перевищили рівень 2019 р., проте Україна статистично ще повзе туди. З рекордними врожаєм та роздрібними продажами.
Державна служба статистики України 3 ч. Реальний ВВП у III кварталі 2021 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,4% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2020 року – на 2,4%.
fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.
насчет ракеты не знаю, а вот факторов за рост курса доллара - все больше
фактор сельхоз истощается, если уже не вышел в обычный режим
а что за рост? - во-первых, судьба зеленого ярда - куда пойдет, что будет делать НБУ? - Метинвест - дивиденды 3 млрд - сколько уже куплено, неизвестно - народ потихоньку осваивается с ценой газа за 700-800 дол - жизнь продолжается, а значит и закупки газа - и мой любимый дефицит бюджета - пока никуда не делся...
выбор - покупать доллар сейчас или декабрь - я выбрал ноябрь
Интересно, что скажут прогнозисты по поводу завтра. Вверх, вниз, параллельно? А то я опять ввязался в хаотичный движ - купил 12.11 доллары по 26.15, сегодня сдал их по 26.40 и снова купил по 26.30. Но думается, что прогнозы по поводу затра не захочет давать никто. С нашим МБ,как у блондинки с вероятностью увидеть динозавра - 50 на 50.
kluychkooleg написав:Интересно, что скажут прогнозисты по поводу завтра. Вверх, вниз, параллельно? А то я опять ввязался в хаотичный движ - купил 12.11 доллары по 26.15, сегодня сдал их по 26.40 и снова купил по 26.30. Но думается, что прогнозы по поводу затра не захочет давать никто. С нашим МБ,как у блондинки с вероятностью увидеть динозавра - 50 на 50.
Ощадбанк выплатил долги по зеленому тарифу, кроме ДТЭК, так что завтра эти деньги попадут на МБ и скорее всего рост на межбанке вызвали инсайдеры, которые знакомы с ситуацией, и уже сели в ракету на первые места.