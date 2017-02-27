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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8492849384948495

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 35
Менше 26,00
11%
4
26,00-26,50
20%
7
26,50-27,00
31%
11
27,00-27,50
17%
6
27,50-28,00
9%
3
28,00-28,50
3%
1
28,50-29,00
3%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:31

zРадио
вот как раз профильные люди (со временем и командами) этот график обсуждают... загляните, если интересно, там открыто, вроде.
https://www.facebook.com/aleksei.blinov.3
не удержусь, процитирую (фраза недурна):

Goodbye VRI
Схоже, виплат за ВВП-варантами у 2023 році не буде взагалі.
Як зазначив мій шановний колега щодо цих negative surprises, "ми ці дані навіть можемо пояснити, проте серцем таке низьке зростання не відчуваємо".
Вже більшість економік впевнено перевищили рівень 2019 р., проте Україна статистично ще повзе туди. З рекордними врожаєм та роздрібними продажами.

Державна служба статистики України
3 ч. Реальний ВВП у III кварталі 2021 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,4% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2020 року – на 2,4%.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:52

  fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.

насчет ракеты не знаю, а вот факторов за рост курса доллара - все больше

фактор сельхоз истощается, если уже не вышел в обычный режим

а что за рост?
- во-первых, судьба зеленого ярда - куда пойдет, что будет делать НБУ?
- Метинвест - дивиденды 3 млрд - сколько уже куплено, неизвестно
- народ потихоньку осваивается с ценой газа за 700-800 дол - жизнь продолжается, а значит и закупки газа
- и мой любимый дефицит бюджета - пока никуда не делся...

выбор - покупать доллар сейчас или декабрь - я выбрал ноябрь ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:01

Интересно, что скажут прогнозисты по поводу завтра.
Вверх, вниз, параллельно?
А то я опять ввязался в хаотичный движ - купил 12.11 доллары по 26.15, сегодня сдал их по 26.40 и снова купил по 26.30.
Но думается, что прогнозы по поводу затра не захочет давать никто.
С нашим МБ,как у блондинки с вероятностью увидеть динозавра - 50 на 50.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:15

  kluychkooleg написав:Интересно, что скажут прогнозисты по поводу завтра.
Вверх, вниз, параллельно?
А то я опять ввязался в хаотичный движ - купил 12.11 доллары по 26.15, сегодня сдал их по 26.40 и снова купил по 26.30.
Но думается, что прогнозы по поводу затра не захочет давать никто.
С нашим МБ,как у блондинки с вероятностью увидеть динозавра - 50 на 50.

Ощадбанк выплатил долги по зеленому тарифу, кроме ДТЭК, так что завтра эти деньги попадут на МБ и скорее всего рост на межбанке вызвали инсайдеры, которые знакомы с ситуацией, и уже сели в ракету на первые места.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:долги по зеленому тарифу

До якого року цей грабунок триватиме?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:36

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:долги по зеленому тарифу

До якого року цей грабунок триватиме?

для инфо - грабунок это был полгода назад.
а сейчас это уже не сильно отличается от РДН ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем евро идет снова на паритет, уже давно утихли и так не громкие голоса влошенцев в союзную валюту, мечтавшие выйти в ноль па 1.4

газ снова хочет стоить 1000 долларов - прикинем по курсу 26 350 грн + ПДВ 20% = 32 937 грн
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 15 лис, 2021 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:51

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:долги по зеленому тарифу

До якого року цей грабунок триватиме?

Десь 10 років, якщо без змін нинішнього законодавства
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Delta7
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 22:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

если бакс продолжит "зеленеть" и рост продлится пока...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Позов "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу": Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн.
https://censor.net/ua/n3297146
Прораб
 
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