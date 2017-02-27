akido написав:Якщо їх дані правдиві чи хоча б брехливі але послідовно - перевірити складно. Але це не той випадок. Ви тільки но самі дивувалися як в них виходить 2+2=5
Неправда, не этому я удивлялся. К фактическим результатам ВВП за 9 месяцев у меня претензий нет - претензии есть к прогнозу за 12. Но прогнозы Госстат не делает, это другие люди
akido написав:Некоректна аналогія. Довріяти та використовувати можна дані які можна перевірити. Якщо ви перевірили годинник та з'ясували що він поспішає, ви можете користуватися ним, постійно коректуючи його покази
Есть и сырые данные. Покопайтесь на сайте
akido написав:По великому рахунку, цей годинник взагалі для нас як користувачів беззмістовний. Влада може робити на ньому піар, політики вести безкінечні дискусії, але нам він не допоможе взнати коли обвалиться курс чи стрибнуть ціни.
Нит! Повторюсь, пиаром могут быть прогнозы (особенно долгосрочные), но не подведенная статистика. Она существует не для того, чтобы нам было что на форуме обсудить - ей пользуются органы власти для исполнения бюджетов, ей пользуются международные институты для выработки программ взаимодействия. Тут рекомендовал бы вам скачать инвестиционный проспект наших суверенных бондов (на сайте Минфина есть) - там весь перечень макроэкономических данных за авторством ДССУ
Zebra написав:Ощадбанк выплатил долги по зеленому тарифу, кроме ДТЭК, так что завтра эти деньги попадут на МБ и скорее всего рост на межбанке вызвали инсайдеры, которые знакомы с ситуацией, и уже сели в ракету на первые места.
Поки на типову ракету схоже мало. Радше на орбітальний літак з горизонтальним стартом.
Прораб Мова по-факту йде не зовсім про газ - він як-би фігурує, але реально його Коломойському не віддадуть (бо тоді є щанси що до весни не дотягнемо). Газ віддадуть дочці Укрнафти - "Укргазактив". Потім цей "Укргазактив" віддадуть Нафтогазу. Натомість Коломийський отримає Укрнафту - Нафтогаз за "Укргазактив" віддасть контрольний пакет Укрнафти. Після чого всі акції цього пакету будуть анульовані і відповідно пакет Коломойського збільшиться десь до 90%. Тобто грабувати будуть, але елегантно - щоб пересічний зразу на своїй шкурі не відчув.
Zebra написав:Ощадбанк выплатил долги по зеленому тарифу, кроме ДТЭК, так что завтра эти деньги попадут на МБ и скорее всего рост на межбанке вызвали инсайдеры, которые знакомы с ситуацией, и уже сели в ракету на первые места.
Поки на типову ракету схоже мало. Радше на орбітальний літак з горизонтальним стартом.
Да, сегодня после обеда ракета как-то странно себя вела даже без участия НБУ
she_ne_investor написав:Мова по-факту йде не зовсім про газ - він як-би фігурує, але реально його Коломойському не віддадуть (бо тоді є щанси що до весни не дотягнемо). Газ віддадуть дочці Укрнафти - "Укргазактив". Потім цей "Укргазактив" віддадуть Нафтогазу. Натомість Коломийський отримає Укрнафту - Нафтогаз за "Укргазактив" віддасть контрольний пакет Укрнафти. Після чого всі акції цього пакету будуть анульовані і відповідно пакет Коломойського збільшиться десь до 90%. Тобто грабувати будуть, але елегантно - щоб пересічний зразу на своїй шкурі не відчув.
Не думаю, якщо не знайшлося більш сприятливого моменту і все трапилося саме зараз.