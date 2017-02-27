Додано: Пон 15 лис, 2021 23:06

akido написав: Якщо їх дані правдиві чи хоча б брехливі але послідовно - перевірити складно. Але це не той випадок. Ви тільки но самі дивувалися як в них виходить 2+2=5

Якщо їх дані правдиві чи хоча б брехливі але послідовно - перевірити складно. Але це не той випадок. Ви тільки но самі дивувалися як в них виходить 2+2=5

akido написав: Некоректна аналогія. Довріяти та використовувати можна дані які можна перевірити. Якщо ви перевірили годинник та з'ясували що він поспішає, ви можете користуватися ним, постійно коректуючи його покази Некоректна аналогія. Довріяти та використовувати можна дані які можна перевірити. Якщо ви перевірили годинник та з'ясували що він поспішає, ви можете користуватися ним, постійно коректуючи його покази

akido написав: По великому рахунку, цей годинник взагалі для нас як користувачів беззмістовний. Влада може робити на ньому піар, політики вести безкінечні дискусії, але нам він не допоможе взнати коли обвалиться курс чи стрибнуть ціни. По великому рахунку, цей годинник взагалі для нас як користувачів беззмістовний. Влада може робити на ньому піар, політики вести безкінечні дискусії, але нам він не допоможе взнати коли обвалиться курс чи стрибнуть ціни.

Неправда, не этому я удивлялся. К фактическим результатам ВВП за 9 месяцев у меня претензий нет - претензии есть к прогнозу за 12. Но прогнозы Госстат не делает, это другие людиЕсть и сырые данные. Покопайтесь на сайтеНит! Повторюсь, пиаром могут быть прогнозы (особенно долгосрочные), но не подведенная статистика. Она существует не для того, чтобы нам было что на форуме обсудить - ей пользуются органы власти для исполнения бюджетов, ей пользуются международные институты для выработки программ взаимодействия. Тут рекомендовал бы вам скачать инвестиционный проспект наших суверенных бондов (на сайте Минфина есть) - там весь перечень макроэкономических данных за авторством ДССУ