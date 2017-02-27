Добрий ранок усім. Вже офіційно влада визнала загрозу вторгнення, не зважаючи на тот факт, що зайвих гривень у населення немає, фактори можливої великої війни і виплата грошей "зеленим інвесторам" будуть штовхати курс на гору. Тому сьогодні думаю, що міжбанк дійде до 26.50, квартальна сплата податків буде підгальмовувати рух вгору, але гадаю що він буде. Усім гарного настрою, все буде добре.
fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.
насчет ракеты не знаю, а вот факторов за рост курса доллара - все больше
фактор сельхоз истощается, если уже не вышел в обычный режим
а что за рост? - во-первых, судьба зеленого ярда - куда пойдет, что будет делать НБУ? - Метинвест - дивиденды 3 млрд - сколько уже куплено, неизвестно - народ потихоньку осваивается с ценой газа за 700-800 дол - жизнь продолжается, а значит и закупки газа - и мой любимый дефицит бюджета - пока никуда не делся...
выбор - покупать доллар сейчас или декабрь - я выбрал ноябрь