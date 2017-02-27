Добрий ранок усім. Вже офіційно влада визнала загрозу вторгнення, не зважаючи на тот факт, що зайвих гривень у населення немає, фактори можливої великої війни і виплата грошей "зеленим інвесторам" будуть штовхати курс на гору. Тому сьогодні думаю, що міжбанк дійде до 26.50, квартальна сплата податків буде підгальмовувати рух вгору, але гадаю що він буде. Усім гарного настрою, все буде добре.
fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.
насчет ракеты не знаю, а вот факторов за рост курса доллара - все больше
фактор сельхоз истощается, если уже не вышел в обычный режим
а что за рост? - во-первых, судьба зеленого ярда - куда пойдет, что будет делать НБУ? - Метинвест - дивиденды 3 млрд - сколько уже куплено, неизвестно - народ потихоньку осваивается с ценой газа за 700-800 дол - жизнь продолжается, а значит и закупки газа - и мой любимый дефицит бюджета - пока никуда не делся...
выбор - покупать доллар сейчас или декабрь - я выбрал ноябрь
Zebra написав:Ощадбанк выплатил долги по зеленому тарифу, кроме ДТЭК, так что завтра эти деньги попадут на МБ и скорее всего рост на межбанке вызвали инсайдеры, которые знакомы с ситуацией, и уже сели в ракету на первые места.
ваш уровень мышления упал ниже плинтуса)) долги будут погашены, для это Укрэнерго и выпустил свои "зеленые облигации".
somilitark написав:Вже офіційно влада визнала загрозу вторгнення,
То есть все покупки, которые были по .30 в начале месяца (после начала сворачивания QE) и были вами раскритикованы и высмеяны, были достаточно обоснованные? А ведь даже без "офіційно визнала влада" многие это понимали и распоряжались своими финансами с учётом этих (и других) рисков, которые вы предпочитали игнорить. Спасибо вам за сегодняшнюю информацию, и надеюсь вы будете в будущем сдержаннее в оценках валютообменных операций пользователей этого ресурса.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
"У відповідь на сайті Міненерго з'явилось повідомлення, що причиною звільнення став продаж електроенергії ГарПоком за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Це нанесло збитки державі у 500 млн грн." А я наивный думал, что при таких раскладах из кабинета в КПЗ уводят, а не просто увольняют.