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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8494849584968497

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 41
Менше 26,00
10%
4
26,00-26,50
20%
8
26,50-27,00
32%
13
27,00-27,50
20%
8
27,50-28,00
10%
4
28,00-28,50
2%
1
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:21

  odessit2007 написав:кацманафты, для вас курс

26.29-26.31/26.37-26.40


7км стал не актуален как 2 года, обороты там упали раз в 10
если раньше вьетнамцы могли собрать 30к долл в течении часа,
то теперь такую сумму могут подвезти только из города под клиента

с дороговизной бензина с суммой до 2000долл нет смысла туда ехать (раньше было от 500долл)
в банках условия лучше, а в оптовых обменках еще лучше
(Кити, Артем, Фінансова група Одеса, Онлайн24 Одеса)

на 7км уже пару месяцев перестали брать порисованные(или с маленькими надрывами) купюры
там конечно можно скинуть пару сотен на покупки (но ехать туда целенаправленно нет смысла)

Одесса опт 26,32/26,37
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:22

  Zebra написав:Тем временем евро идет снова на паритет..

"плохие сапоги, значит значит надо брать".
И чем ближе к паритету, тем больше
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрий ранок усім.
Вже офіційно влада визнала загрозу вторгнення, не зважаючи на тот факт, що зайвих гривень у населення немає, фактори можливої великої війни і виплата грошей "зеленим інвесторам" будуть штовхати курс на гору.
Тому сьогодні думаю, що міжбанк дійде до 26.50, квартальна сплата податків буде підгальмовувати рух вгору, але гадаю що він буде.
Усім гарного настрою, все буде добре.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:32

  Shaman написав:
  fin написав:Я не понял, это что, начало движения ракеты или какаято временная непонятка? Рассчитываю в начале декабря прикупить доллар по 26, а тут такое кино.

насчет ракеты не знаю, а вот факторов за рост курса доллара - все больше

фактор сельхоз истощается, если уже не вышел в обычный режим

а что за рост?
- во-первых, судьба зеленого ярда - куда пойдет, что будет делать НБУ?
- Метинвест - дивиденды 3 млрд - сколько уже куплено, неизвестно
- народ потихоньку осваивается с ценой газа за 700-800 дол - жизнь продолжается, а значит и закупки газа
- и мой любимый дефицит бюджета - пока никуда не делся...

выбор - покупать доллар сейчас или декабрь - я выбрал ноябрь ;)

Если ещё добавится " вишенка на торт " в виде " долга Януковича " ( с процентами около 5 млрд.долл. : https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/11/679663/ ) ,то будет ещё веселей .
volk-1970
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:42

  flyman написав:
  prodigy написав:
  Zebra написав:Ощадбанк выплатил долги по зеленому тарифу, кроме ДТЭК, так что завтра эти деньги попадут на МБ и скорее всего рост на межбанке вызвали инсайдеры, которые знакомы с ситуацией, и уже сели в ракету на первые места.


ваш уровень мышления упал ниже плинтуса))
долги будут погашены, для это Укрэнерго и выпустил свои "зеленые облигации".

на Цензоре (как всегда) детально пояснили суть конфликта
https://mbiz.censor.net/resonance/3299514/yak_vlada_posvarylas_iz_zelenymy_cherez_dtek_i_dyrektora_garpoku

Гроші то перерахують, але своєї людини в ГарПоку у Рината уже нема.
А формальна причина її звільнити є.
Хто програв, хто виграв? В автора статті однобоке бачення.


зри в корень... никакой однобокости
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Вже офіційно влада визнала загрозу вторгнення,


То есть все покупки, которые были по .30 в начале месяца (после начала сворачивания QE) и были вами раскритикованы и высмеяны, были достаточно обоснованные? :shock:
А ведь даже без "офіційно визнала влада" многие это понимали и распоряжались своими финансами с учётом этих (и других) рисков, которые вы предпочитали игнорить.
Спасибо вам за сегодняшнюю информацию, и надеюсь вы будете в будущем сдержаннее в оценках валютообменных операций пользователей этого ресурса. :)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:10

  prodigy написав:на Цензоре (как всегда) детально пояснили суть конфликта
https://mbiz.censor.net/resonance/3299514/yak_vlada_posvarylas_iz_zelenymy_cherez_dtek_i_dyrektora_garpoku

"У відповідь на сайті Міненерго з'явилось повідомлення, що причиною звільнення став продаж електроенергії ГарПоком за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Це нанесло збитки державі у 500 млн грн."
А я наивный думал, что при таких раскладах из кабинета в КПЗ уводят, а не просто увольняют.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:42

  somilitark написав:Тому сьогодні думаю, що міжбанк дійде до 26.50.


по-моему уже видно, что не будет сегодня 26.50.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу

Прогнози на 30.11 приймаються до кінця дня 17.11
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:46

  funky77 написав:
Striker написав:
  Hotab написав:После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)

Всё будет зависеть от решения ФРС США. Ожидается, что ФРС объявит о старте сворачивания QE, так что я бы порекомендовал пристегнуть ремни. :)
Да уж, болтануло неслабо)))

А сейчас?) DXY уже 95.47, EUR/USD 1.1373, а гривна уже не выглядит так уверенно.
Striker
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