Додано: Вів 16 лис, 2021 12:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

16.11.2021...............26,3849

Доллар прибавил 5 копеек.



МКГ*............7.4096............7.4111...........+0.02

Это стабильность.



Реагируя на новый этап роста доллара в мире, открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, опустились на копейку и надолго уравновесились. Около 11-30 выросли на копейку, немного постояли и к 12 прибавили еще полкопейки.

В мире доллар с открытием американской сессии пошел в рост, поздно вечером обновил очередной максимум, после чего чуть откатился. С раннего утра снова пытается расти, но пока без фанатизма.

Справочный курс встретили котировками 26.3900 - 26.4100, что на копейку выше открытия. Пока динамики не видно, похоже, рынок успокоился.



Анализ ликвидности показывает продажу чуть более 1 млн. Что это было, пока не понятно. Скорее всего, это что-то постороннее, но не исключено, что успели по мелочи поработать в обе стороны. Позже будем пытаться гадать по недельному отчету.

Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы совсем мелкие.



В пятницу объем МБ вырос с 319.7 (была небольшая корректировка) до 585.7 млн. Чистый спрос чуть превысил 580 млн. Клиентские обороты также выросли. Спрос превысил предложение за счет рекордного объема форвардных сделок, который впервые превысил 100 млн. По оперативным сделкам уверенно доминировало предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.