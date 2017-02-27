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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8495849684978498

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 44
Менше 26,00
9%
4
26,00-26,50
23%
10
26,50-27,00
32%
14
27,00-27,50
18%
8
27,50-28,00
9%
4
28,00-28,50
2%
1
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:36

Евро в глубоком пике :( Думаю, это тоже одна из причин интереса к доллару у нас в последние дни. В онлайне лафа закончилась, Кредобанк +10 коп - 26.3995
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:40

Міжбанк навіть 26.40 не взяв, гривня реальна красава!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:08

  somilitark написав:Міжбанк навіть 26.40 не взяв, гривня реальна красава!


Взяв! :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:20

  vovakwasov написав:
  somilitark написав:Міжбанк навіть 26.40 не взяв, гривня реальна красава!


Взяв! :)

Саме зараз 39 на 41.
Для мене не взяв, бо важливіші біди.
Для вас проскакав, бо як справжньому рокетчику важливіший продаж.
Кожному своє(с).
Подивився на готівкові заявки, не зважаючи ні на що, все більше охочих продати, перекос у бік ревальвації нікуди не подівся.Кому треба продати ловлять шанс і не щьолкають дзьобом, а хто хоче купити, то зробив це задовго до "закручування крана емісії ФРС", і точно не по 26.30 і нище, вони це зробили по 27-28 і зараз активно і фанатично шукають виправдання цьому ідиотизму.
Ми навіть офіційно вийшли на позитивний торгбаланс, чому зрадні новини не повідомили цю цукерочку? Бо цей факт не вписується в молитви рокетників? :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:23

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 12012(14211(22720))випадків на добу на 15 листопада. Почало трохи легшати!

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижні.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0349
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0054
Повні оберти МБ за тиждень - 2103,1918
Середні оберти за тиждень - 420,6384
Середні оберти за рік - 399,1039
СередньоТижневеЗважене - 26,2059

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0017
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0086
Повні оберти МБ за тиждень - 3145,2933
Середні оберти за тиждень - 629,0587
Середні оберти за рік - 404,4269
СередньоТижневеЗважене - 26,0788


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень в півтора рази більші ніж середні оберти за рік! Звертають на себе увагу понеділок, середа найбільше, та пʼятниця.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,3849(26,0856) грн./доляр. Якось величенько підскочила ліквідність! Малюнок на вчора (Загальнодобова ліквідність - коррахунки+нічні сертифікати НБУ, тобто гроші які доступні банкам на протязі доби):

Зображення

СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,2245(27,2672) грн./дол. Це на 0,84 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,18(4,53) відсотка. Впала! Та все ще є гарний сенс по року купувати той доляр! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,84(1,18) гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,0788(26,2059) грн./дол., а продавав дорожче. На тому тижні була найменша величина курсу доляра за рік! Зараз поточний курс підскочив!!!

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 16 лис, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.11.2021...............26,3849
Доллар прибавил 5 копеек.

МКГ*............7.4096............7.4111...........+0.02
Это стабильность.

Реагируя на новый этап роста доллара в мире, открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, опустились на копейку и надолго уравновесились. Около 11-30 выросли на копейку, немного постояли и к 12 прибавили еще полкопейки.
В мире доллар с открытием американской сессии пошел в рост, поздно вечером обновил очередной максимум, после чего чуть откатился. С раннего утра снова пытается расти, но пока без фанатизма.
Справочный курс встретили котировками 26.3900 - 26.4100, что на копейку выше открытия. Пока динамики не видно, похоже, рынок успокоился.

Анализ ликвидности показывает продажу чуть более 1 млн. Что это было, пока не понятно. Скорее всего, это что-то постороннее, но не исключено, что успели по мелочи поработать в обе стороны. Позже будем пытаться гадать по недельному отчету.
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы совсем мелкие.

В пятницу объем МБ вырос с 319.7 (была небольшая корректировка) до 585.7 млн. Чистый спрос чуть превысил 580 млн. Клиентские обороты также выросли. Спрос превысил предложение за счет рекордного объема форвардных сделок, который впервые превысил 100 млн. По оперативным сделкам уверенно доминировало предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:28

  somilitark написав:
  vovakwasov написав:
  somilitark написав:Міжбанк навіть 26.40 не взяв, гривня реальна красава!


Взяв! :)

Саме зараз 39 на 41.
Для мене не взяв, бо важливіші біди.
Для вас проскакав, бо як справжньому рокетчику важливіший продаж.
Кожному своє(с).
Подивився на готівкові заявки, не зважаючи ні на що, все більше охочих продати, перекос у бік ревальвації нікуди не подівся.Кому треба продати ловлять шанс і не щьолкають дзьобом, а хто хоче купити, то зробив це задовго до "закручування крана емісії ФРС", і точно не по 26.30 і нище, вони це зробили по 27-28 і зараз активно і фанатично шукають виправдання цьому ідиотизму.
Ми навіть офіційно вийшли на позитивний торгбаланс, чому зрадні новини не повідомили цю цукерочку? Бо цей факт не вписується в молитви рокетників? :mrgreen:

На моменте Межбанк 26,42/26,43
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:36

  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:на Цензоре (как всегда) детально пояснили суть конфликта
https://mbiz.censor.net/resonance/3299514/yak_vlada_posvarylas_iz_zelenymy_cherez_dtek_i_dyrektora_garpoku

"У відповідь на сайті Міненерго з'явилось повідомлення, що причиною звільнення став продаж електроенергії ГарПоком за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Це нанесло збитки державі у 500 млн грн."
А я наивный думал, что при таких раскладах из кабинета в КПЗ уводят, а не просто увольняют.


про збитки державі була вже інфа
12 листопада від Міненерго

стосовно курсу:
Кіті 26,40/26,48
Анна опт 26,35/26,40 (Чудово)
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