somilitark написав:Добрий ранок усім. Вже офіційно влада визнала загрозу вторгнення, не зважаючи на тот факт, що зайвих гривень у населення немає, фактори можливої великої війни і виплата грошей "зеленим інвесторам" будуть штовхати курс на гору. Тому сьогодні думаю, що міжбанк дійде до 26.50, квартальна сплата податків буде підгальмовувати рух вгору, але гадаю що він буде. Усім гарного настрою, все буде добре.
somilitark написав: По курсу,не втрималися продавці на МБ, почали лити доллар, бо к 20-м числам буде ще дешевше...
Добре, коли є до чого притягнути чи натягнути свої прогнози щодо курсу.