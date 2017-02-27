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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8496849784988499

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 48
Менше 26,00
10%
5
26,00-26,50
21%
10
26,50-27,00
31%
15
27,00-27,50
17%
8
27,50-28,00
10%
5
28,00-28,50
4%
2
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
2
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:27

  somilitark написав:Добрий ранок усім.
Вже офіційно влада визнала загрозу вторгнення, не зважаючи на тот факт, що зайвих гривень у населення немає, фактори можливої великої війни і виплата грошей "зеленим інвесторам" будуть штовхати курс на гору.
Тому сьогодні думаю, що міжбанк дійде до 26.50, квартальна сплата податків буде підгальмовувати рух вгору, але гадаю що він буде.
Усім гарного настрою, все буде добре.


  somilitark написав: По курсу,не втрималися продавці на МБ, почали лити доллар, бо к 20-м числам буде ще дешевше...

Добре, коли є до чого притягнути чи натягнути свої прогнози щодо курсу.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:28

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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Рекордных урожаев они не собирали, сырьевая конъюнктура работает против них, а не за них. Так в чем же собака порылась?

QE.
Грошедрукувальний верстат працює на всі 100.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:42

  Denik написав:
  zРадио написав:Рекордных урожаев они не собирали, сырьевая конъюнктура работает против них, а не за них. Так в чем же собака порылась?

QE.
Грошедрукувальний верстат працює на всі 100.

да ладно, ми ж аграрна супердержава, промисловість не тре, люди - нова нєфть

а що це, сезон квартальних податків, свідки гривні вангували ПА25, ну там ще пшоно, олія, чугуній на експорт, заробітчани з баблом ... і тут на табло за пару днів майже плюс полтос.

А на юг, ішли місяць за два четверних.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:02

завтра погашение ОВГЗ на сумму 13 827 318 249,20грн

и какой тогда увидим курс завтра?
prodigy
 
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