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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8497849884998500>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 50
Менше 26,00
10%
5
26,00-26,50
20%
10
26,50-27,00
32%
16
27,00-27,50
16%
8
27,50-28,00
10%
5
28,00-28,50
4%
2
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:27

  somilitark написав:Добрий ранок усім.
Вже офіційно влада визнала загрозу вторгнення, не зважаючи на тот факт, що зайвих гривень у населення немає, фактори можливої великої війни і виплата грошей "зеленим інвесторам" будуть штовхати курс на гору.
Тому сьогодні думаю, що міжбанк дійде до 26.50, квартальна сплата податків буде підгальмовувати рух вгору, але гадаю що він буде.
Усім гарного настрою, все буде добре.


  somilitark написав: По курсу,не втрималися продавці на МБ, почали лити доллар, бо к 20-м числам буде ще дешевше...

Добре, коли є до чого притягнути чи натягнути свої прогнози щодо курсу.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:28

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Рекордных урожаев они не собирали, сырьевая конъюнктура работает против них, а не за них. Так в чем же собака порылась?

QE.
Грошедрукувальний верстат працює на всі 100.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:42

  Denik написав:
  zРадио написав:Рекордных урожаев они не собирали, сырьевая конъюнктура работает против них, а не за них. Так в чем же собака порылась?

QE.
Грошедрукувальний верстат працює на всі 100.

да ладно, ми ж аграрна супердержава, промисловість не тре, люди - нова нєфть

а що це, сезон квартальних податків, свідки гривні вангували ПА25, ну там ще пшоно, олія, чугуній на експорт, заробітчани з баблом ... і тут на табло за пару днів майже плюс полтос.

А на юг, ішли місяць за два четверних.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:02

завтра погашение ОВГЗ на сумму 13 827 318 249,20грн

и какой тогда увидим курс завтра?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:25

Прораб
Для вас особисто повторюю прогноз який я дав у вересні цього року.
Вересень це не 9 листопада, я гадаю, що ви це знаєте.
Так ось курс не вище 27 до серпня 22-го.
Не вище 30 до травня 24-го.
І будь ласка не маніпулюйте і не виривайте цитати із контекста, хочеться щоб курс зростав і мати поменьше збитків, але треба хоч трохи сприймати реальність.
Нбу теж неадекват, чому він друкує десятками ярдів гривню, дайте курсу подихати, нехай Укренерго продасть 750 лямів у.о. в ринку, навіщо 20 ярдів пустих гривень вкидати в ринок? Де розум?
Зараз же рокета ось ось злетить? Навіщо ці милиці міжбанку, хай буде ринковий курс!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:39

Хтось, можливо, цікавився динамікою розрахунків з підрядниками по програмах, зокрема, будівництва?
Начебто в листопаді треба всі проекти завершити [під розрахунки з бюджету].
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:43

  sequence написав:
  Zebra написав:Тем временем евро идет снова на паритет..

"плохие сапоги, значит значит надо брать".
И чем ближе к паритету, тем больше

вы сначала по 1.4 или хотя бы 1.25 слейтесь :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:03

Де аграрії, заробітчани, ахмАтов?!!
"Астанавітє"...

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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:17

Профицит торговли услугами снижается - за 9 месяцев практически на миллиард долларов. При стабильном экспорте растет импорт

Зображення

Причина роста импорта - восстановление выездного туризма. При этом экспорт практически не растет, несмотря на 35%-ный рост экспорта ИТ-услуг внутри него. Соответственно, с другими услугами все паршивенько...

https://itc.ua/news/eksport-ukrayinskih ... nulij-rik/
zРадио
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