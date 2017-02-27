somilitark написав:Добрий ранок усім. Вже офіційно влада визнала загрозу вторгнення, не зважаючи на тот факт, що зайвих гривень у населення немає, фактори можливої великої війни і виплата грошей "зеленим інвесторам" будуть штовхати курс на гору. Тому сьогодні думаю, що міжбанк дійде до 26.50, квартальна сплата податків буде підгальмовувати рух вгору, але гадаю що він буде. Усім гарного настрою, все буде добре.
somilitark написав: По курсу,не втрималися продавці на МБ, почали лити доллар, бо к 20-м числам буде ще дешевше...
Добре, коли є до чого притягнути чи натягнути свої прогнози щодо курсу.
Прораб Для вас особисто повторюю прогноз який я дав у вересні цього року. Вересень це не 9 листопада, я гадаю, що ви це знаєте. Так ось курс не вище 27 до серпня 22-го. Не вище 30 до травня 24-го. І будь ласка не маніпулюйте і не виривайте цитати із контекста, хочеться щоб курс зростав і мати поменьше збитків, але треба хоч трохи сприймати реальність. Нбу теж неадекват, чому він друкує десятками ярдів гривню, дайте курсу подихати, нехай Укренерго продасть 750 лямів у.о. в ринку, навіщо 20 ярдів пустих гривень вкидати в ринок? Де розум? Зараз же рокета ось ось злетить? Навіщо ці милиці міжбанку, хай буде ринковий курс!
Профицит торговли услугами снижается - за 9 месяцев практически на миллиард долларов. При стабильном экспорте растет импорт
Причина роста импорта - восстановление выездного туризма. При этом экспорт практически не растет, несмотря на 35%-ный рост экспорта ИТ-услуг внутри него. Соответственно, с другими услугами все паршивенько...