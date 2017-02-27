|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:20
Вверх, ракета стартовала, 27 будет?
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 2165
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:21
Oleg_Sa написав:
Вверх, ракета стартовала, 27 будет?
будет и 27 и 28 и 30
вопрос только когда
-
Ekran
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 09.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:32
Только рост ракетчики вылазят из конуры, где вы прячетесь со своим улюлюканьем, когда падает?
-
Blekster
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 06.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:41
Турецкая лира за сутки потеряла еще 2%
СКУПАЙТЕСЬ ГЛУПЦЫ, гривна еще на низком старте
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10562
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 2119 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7854
|13064562
|
|
|28659
|14013432
|
|
|1239
|3519766
|
|