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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8497849884998500

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 50
Менше 26,00
10%
5
26,00-26,50
20%
10
26,50-27,00
32%
16
27,00-27,50
16%
8
27,50-28,00
10%
5
28,00-28,50
4%
2
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:20

Вверх, ракета стартовала, 27 будет?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:21

  Oleg_Sa написав:Вверх, ракета стартовала, 27 будет?

будет и 27 и 28 и 30
вопрос только когда
Ekran
 
Повідомлень: 24
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Только рост ракетчики вылазят из конуры, где вы прячетесь со своим улюлюканьем, когда падает?
Blekster
 
Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:41

Турецкая лира за сутки потеряла еще 2%

СКУПАЙТЕСЬ ГЛУПЦЫ, гривна еще на низком старте
Zebra
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  #<1 ... 8497849884998500
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