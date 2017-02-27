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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 849884998500850185028503>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 56
Менше 26,00
9%
5
26,00-26,50
21%
12
26,50-27,00
32%
18
27,00-27,50
18%
10
27,50-28,00
9%
5
28,00-28,50
4%
2
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:20

Вверх, ракета стартовала, 27 будет?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:21

  Oleg_Sa написав:Вверх, ракета стартовала, 27 будет?

будет и 27 и 28 и 30
вопрос только когда
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:41

Турецкая лира за сутки потеряла еще 2%

СКУПАЙТЕСЬ ГЛУПЦЫ, гривна еще на низком старте
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Газ, кстати снова по 1000+ долларов - это цены на всю продукцию в которой он используется, он булочек в АТБ до удобрений на химзаводах - полетят в космос.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............16.11.2021........17.11.2021
дата розрахунку...........15.11.2021.........16.11.2021
Євро..............................30,1468..............30,0266...-0.4%
Долар США...................26,3371..............26,4133...+0.29%
После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.

Реагируя на новый этап роста доллара в мире, открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, опустились на копейку и надолго уравновесились. Около 11-30 выросли на копейку, немного постояли и к 12 прибавили еще полкопейки.
В мире доллар с открытием американской сессии пошел в рост, поздно вечером обновил очередной максимум, после чего чуть откатился. С раннего утра снова пытается расти, но пока без фанатизма.
Справочный курс встретили котировками 26.3900 - 26.4100, что на копейку выше открытия. Пока динамики не видно, похоже, рынок успокоился.
После 12 спрос увеличился, что отразилось на динамике котировок. До обеда выросли на 3 копейки. После обеда движение продолжилось в том же направлении. Почти за 1.5 часа выросли еще на 4 копейки, после чего вмешался НБУ, остановив рост.
В мире доллар также, как и у нас перед обедом укорил рост и к обеду достиг нового максимума. После этого чуть откатился.
Официальный курс встретили котировками 26.4600 - 26.4800. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 12.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
На фоне бурного роста доллара в мире, сегодняшнюю динамику гривны можно назвать весьма умеренной. Гривны потеряла относительно доллара меньше, чем укрепилась относительно евро. НБУ вышел достаточно поздно и вряд ли продал много.

Этот день в истории:
2020 - 28.1120 (-0) -170
2019 - 24.2201 (-2) +219

2018 - 27.7550 (-2)
2017 - 26.4764 (-1)\

  Zebra написав:Газ, кстати снова по 1000+ долларов - это цены на всю продукцию в которой он используется, он булочек в АТБ до удобрений на химзаводах - полетят в космос.

Скупаться булочками?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Прораб
Для вас особисто повторюю прогноз який я дав у вересні цього року.
Вересень це не 9 листопада, я гадаю, що ви це знаєте.
Так ось курс не вище 27 до серпня 22-го.
Не вище 30 до травня 24-го.

Добре, розбиратимемося. Я бачу, що 9.11. є прогноз, назвемо це так, який вказує на те, що лише дешевшатиме до 20.11, або так буде 20.11. Сьогодні ж 16.11 знайшлися причини, що анулювали цей прогноз. Все ніби гаразд, з ким не буває. Чи цей прогноз писав я чи prodigy? Ні.
У свою чергу, свій же локальний прогноз, з таким прагненням бажаєте підмінити глобальним - даним у вересні на рік і на п'ятирічку вперед.
Прогноз курсу на 22 рік і тим більше 24 немає практичної цінності зараз – а курс на 20.11 заявлений 9.11 має. Ось і є маніпуляція, підміна важливого – неважливим на даний момент.
Обов'язково записав би такий прогноз, якби почув якісь вагомі фактори на підтвердження для подібного ворожіння. До 24 року можна ставити на коня, тим більше що навіть пил на черевиках від творчості тижневої давнини тепер не знайдеш на нових черевиках сьогодні.

  somilitark написав: І будь ласка не маніпулюйте і не виривайте цитати із контекста,

Ходімо далі, у вказаному мною коментарі
  somilitark написав: По курсу,не втрималися продавці на МБ, почали лити доллар, бо к 20-м числам буде ще дешевше...

все конкретно написано, до того ж мною взято все повідомлення, цілком, тобто, ні про який вирваний контекст не йти мови не може.


тим більше, нічого спільного з дійсністю не має заява
  somilitark написав:хочеться щоб курс зростав і мати поменьше збитків, але треба хоч трохи сприймати реальність.


Це лише псевдо викривальний текст для невидимих ​​опонентів, тому що не маю покупок за необґрунтованими для мене курсами, і не бачив підтвердження цього на форумі від інших.
Зрештою, якою є реальна вартість таких прогнозів, можете підрахувати для себе в поточному гривневому еквіваленті.
На все добре.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Соответственно, с другими услугами все паршивенько...

Падіння оплати за транзит газу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:04

  Zebra написав:Газ, кстати снова по 1000+ долларов - это цены на всю продукцию в которой он используется, он булочек в АТБ до удобрений на химзаводах - полетят в космос.

что с криптой будет тогда?
ведь э/э тоже в космос улетит
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это реакция рынка на штуку от Зеленского
kokon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:08

  Zebra написав:Газ, кстати снова по 1000+ долларов - это цены на всю продукцию в которой он используется, он булочек в АТБ до удобрений на химзаводах - полетят в космос.

Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства.
Доходи майже не змінюються, я бачу наприклад що Атб, Новус, Велмарт знизив обіцяні доходи потенційним робітникам.
Так що виходить, доходи зменьшуються, і в структурі видатків їжа і компослуги будуть займати не 80, а 90 % від урізаних доходів.
Ще меньше грошей на імпорт, ще кращій торгівельний баланс і ще кращий курс, тобто нижче ніж сьогоднішні 26 с хвостом, все просто як апельсин(с).
Ось і все що треба знати про зростання борошна і виробів з лагом 8)
somilitark
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