Додано: Вів 16 лис, 2021 15:58

-0.4%

Zebra написав: Газ, кстати снова по 1000+ долларов - это цены на всю продукцию в которой он используется, он булочек в АТБ до удобрений на химзаводах - полетят в космос. Газ, кстати снова по 1000+ долларов - это цены на всю продукцию в которой он используется, он булочек в АТБ до удобрений на химзаводах - полетят в космос.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з............16.11.2021........17.11.2021дата розрахунку...........15.11.2021.........16.11.2021Євро..............................30,1468..............30,0266...Долар США...................26,3371.................+0.29%После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.Реагируя на новый этап роста доллара в мире, открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, опустились на копейку и надолго уравновесились. Около 11-30 выросли на копейку, немного постояли и к 12 прибавили еще полкопейки.В мире доллар с открытием американской сессии пошел в рост, поздно вечером обновил очередной максимум, после чего чуть откатился. С раннего утра снова пытается расти, но пока без фанатизма.Справочный курс встретили котировками 26.3900 - 26.4100, что на копейку выше открытия. Пока динамики не видно, похоже, рынок успокоился.После 12 спрос увеличился, что отразилось на динамике котировок. До обеда выросли на 3 копейки. После обеда движение продолжилось в том же направлении. Почти за 1.5 часа выросли еще на 4 копейки, после чего вмешался НБУ, остановив рост.В мире доллар также, как и у нас перед обедом укорил рост и к обеду достиг нового максимума. После этого чуть откатился.Официальный курс встретили котировками 26.4600 - 26.4800. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 12.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.На фоне бурного роста доллара в мире, сегодняшнюю динамику гривны можно назвать весьма умеренной. Гривны потеряла относительно доллара меньше, чем укрепилась относительно евро. НБУ вышел достаточно поздно и вряд ли продал много.Этот день в истории:2020 - 28.1120 (-0) -1702019 - 24.2201 (-2) +2192018 - 27.7550 (-2)2017 - 26.4764 (-1)\Скупаться булочками?