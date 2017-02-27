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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:09
Denik написав: zРадио написав:
Соответственно, с другими услугами все паршивенько...
Падіння оплати за транзит газу.
За позитивний торгбаланс ні слова, тільки зрада, тільки хардрок(((
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:13
somilitark написав: Denik написав: zРадио написав:
Соответственно, с другими услугами все паршивенько...
Падіння оплати за транзит газу.
За позитивний торгбаланс ні слова, тільки зрада, тільки хардрок(((
Во-первых, неправда. Я начал свой пост со слова "профицит". Не говоря уже о том, что в приложенной картинке о нем еще раз идется - внимательно читайте. А во-вторых, позитивный баланс торговли услугами у нас исторический
, и в контексте ветки важен не сам факт, о котором все итак знают, а динамика - растет позитивное сальдо, или падает
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:19
zРадио написав:
А во-вторых, позитивный баланс торговли услугами у нас исторический
,
Наскільки я пам'ятаю, "торгівля послугами" завжди було лише ширмою для реінвестування грошей з офшорів. Чи хтось вірить що наше "біле" IT настільки могутнє, що може тягти на собі весь торгівельний дефіцит ?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:23
Прораб написав:
На все добре.
Ви дуже цікаво пишете українською, просто слова без зміста в реченнях.
Не має сенсу давати прогнози на 2.5 роки, чому хочу запитати у поважного гуру?
Бо ви так маніпулюєте?
Бо вам так хочеться?
Бо так ви точно програєте, бо до цього часу у вас буде нова обліківка?
Я наприклад кажу як заробити, купити зараз Овдп замість доллара і мати мінімум 15% в валюті.
Мені зараз не цікаво бігати за 10 копійок, ці сьогоднішні горочки цікаві можуть бути студентам з їх 200 долларами, так вони можуть своїми ногами заробити на хліб, без масла.
Але я почув кучу безсистемних слів, що 15% не встаючи з дивану це погано, бо вам так наснилося і ви проти халявних грошей, можливо вам краще пахати, а я звик отримувати додадковий пасивний дохід, так це можуть не тільки лише всі, багатьом краще працювати, працювати, працювати, но тільки не головою.
Здоров'я вам, воно вам реально буде потрібно, бо ви дуже любите працювати.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:28
somilitark написав:
Для вас особисто повторюю прогноз який я дав у вересні цього року.
Вересень це не 9 листопада, я гадаю, що ви це знаєте.
Так ось курс не вище 27 до серпня 22-го.
Не вище 30 до травня 24-го.
А на завтра какой-то прогноз можете дать?
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Цитрин
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:35
zРадио написав:
в контексте ветки важен не сам факт, о котором все итак знают, а динамика - растет позитивное сальдо, или падает
Дуже "цікава" і однобока подача, коли торгбаланс був від'ємний, то ви тут просто кричали і кидали які тільки можна графіки, що це капець, зрада зрадная, рокета вже прогріта, виробництва майже немає, відлік пішов на години і доллар ось ось повторить трюк і шоу як з лірою.
А коли став торгбаланс позитивний за місяць, то ви мені особисто казали що треба брати рік, а місяць ні про що не говорить.
Так ось, вперше з 2015-го торгівельний баланс в плюсі за рік.
Але це не важливо? З ваших слів?
Це відверта і цинічна маніпуляція!
Це база економіки, торгбаланс позитивний і крапка, все інше до лампади, як би ви не видьоргували і маніпулювали, з курсом все буде добре мінімум до нового врожаю 22.
Це можна буде подивитись на будь якому табло обмінки, це все що треба знати про рокету і рокетчиків(((
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:36
Ekran написав: Zebra написав:
Газ, кстати снова по 1000+ долларов - это цены на всю продукцию в которой он используется, он булочек в АТБ до удобрений на химзаводах - полетят в космос.
что с криптой будет тогда?
ведь э/э тоже в космос улетит
крипта падає
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:36
kokon написав:
Это реакция рынка на штуку от Зеленского
прочитав як "шутку", хоча, яка різниця
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:37
Цитрин написав: somilitark написав:
Для вас особисто повторюю прогноз який я дав у вересні цього року.
Вересень це не 9 листопада, я гадаю, що ви це знаєте.
Так ось курс не вище 27 до серпня 22-го.
Не вище 30 до травня 24-го.
А на завтра какой-то прогноз можете дать?
Мені всеодно.
Я знаю який буде у травні 24-го і зароблю на цьому
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:43
Ракета падает ...*Відправлено з Чату
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