somilitark написав:

Прораб написав: На все добре. На все добре.

Ви дуже цікаво пишете українською, просто слова без зміста в реченнях.Не має сенсу давати прогнози на 2.5 роки, чому хочу запитати у поважного гуру?Бо ви так маніпулюєте?Бо вам так хочеться?Бо так ви точно програєте, бо до цього часу у вас буде нова обліківка?Я наприклад кажу як заробити, купити зараз Овдп замість доллара і мати мінімум 15% в валюті.Мені зараз не цікаво бігати за 10 копійок, ці сьогоднішні горочки цікаві можуть бути студентам з їх 200 долларами, так вони можуть своїми ногами заробити на хліб, без масла.Але я почув кучу безсистемних слів, що 15% не встаючи з дивану це погано, бо вам так наснилося і ви проти халявних грошей, можливо вам краще пахати, а я звик отримувати додадковий пасивний дохід, так це можуть не тільки лише всі, багатьом краще працювати, працювати, працювати, но тільки не головою.Здоров'я вам, воно вам реально буде потрібно, бо ви дуже любите працювати.