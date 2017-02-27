somilitark написав:.. Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства...
говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных. https://www.rbc.ua/rus/news/30-ukraints ... 70811.html странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все. Как-то удивительно, но в моем окружении, за исключением пенсионеров, таких почти нет. Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?
somilitark написав:Дуже "цікава" і однобока подача, коли торгбаланс був від'ємний
Как может быть однобокой подача торгбаланса, в которой есть цифры и импорта, и экспорта? Однобокая - это игнорирование возросших расходов на энергетический импорт, акцентируя на возросших доходы сельского хозяйства. И это не мой стиль коммуникации на ветке
somilitark написав: то ви тут просто кричали і кидали які тільки можна графіки, що це капець, зрада зрадная рокета вже прогріта, виробництва майже немає, відлік пішов на години
И снова неправда. Ни о каких ракетах я не говорю, и в принципе не даю краткосрочных прогнозов - мне это неинтересно. Пипсовкой я не занимаюсь, уже много раз говорил
somilitark написав: доллар ось ось повторить трюк і шоу як з лірою
Гривна повторит свой путь девальвации - зачем ей лира? Турцию я привожу как пример экономики, которой слабая валюта не мешает, а помогает растить собственное производство (а не чужое, чему способствует дорогая гривна)
somilitark написав:Так ось, вперше з 2015-го торгівельний баланс в плюсі за рік. Але це не важливо? З ваших слів? Це відверта і цинічна маніпуляція!
Впервые с 2015-го баланс торговли вышел в положительную зону в 2020-м, и об этом я написал сразу, как прочитал релиз Госстата - ищите
somilitark написав:з курсом все буде добре мінімум до нового врожаю 22
Отлично - это ваша оценка, и я уважаю ваше делать собственные прогнозы. Разделять их при этом я не обязан
somilitark написав:Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства. Доходи майже не змінюються, я бачу наприклад що Атб, Новус, Велмарт знизив обіцяні доходи потенційним робітникам. Так що виходить, доходи зменьшуються, і в структурі видатків їжа і компослуги будуть займати не 80, а 90 % від урізаних доходів. Ще меньше грошей на імпорт, ще кращій торгівельний баланс і ще кращий курс, тобто нижче ніж сьогоднішні 26 с хвостом, все просто як апельсин(с). Ось і все що треба знати про зростання борошна і виробів з лагом
ЖКХ тоже импортозависим - 40% газа и 100% ядерного топливо мы покупаем за границей. А на полках продовольственных магазинов импорт уже сплошь и рядом теснит украинское производство. Вы в курсе и вас это, судя по риторике, устраивает
somilitark написав:.. Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства...
говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных. https://www.rbc.ua/rus/news/30-ukraints ... 70811.html странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все. Как-то удивительно, но в моем окружении, за исключением пенсионеров, таких почти нет. Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?
Це дуже добре що ви мільйонер і маєте таких самих знайомих. У вас немає робітників? Все роблять роботи? Ви знаєте що бідовий Новус дає 8500 в Києві за майже 200 годин праці в місяць? Ви не чули про пенсіонерів? Таких 17 міо. Вони теж тут живуть, знаєте яка середня і медіана пенсія? Краще вам не знати, бо будете сміятись і не вірити цьому брехуну якомусьстату. Я дуже радію за вас, що ви десь в космосі, не всі можуть собі таке дозволити))
Бюджетна програма Мінстратегпрому "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу" станом на жовтень виконана на 221 млн грн із запланованих 2,53 млрд грн. Це становить лише 9% від загальної запланованої суми на 2021 рік. Про це повідомляє Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) із посиланням на дані Державної казначейської служби.
Ви дуже цікаво пишете українською, просто слова без зміста в реченнях. Не має сенсу давати прогнози на 2.5 роки, чому хочу запитати у поважного гуру? Бо ви так маніпулюєте? Бо вам так хочеться? Бо так ви точно програєте, бо до цього часу у вас буде нова обліківка? Я наприклад кажу як заробити, купити зараз Овдп замість доллара і мати мінімум 15% в валюті. Мені зараз не цікаво бігати за 10 копійок, ці сьогоднішні горочки цікаві можуть бути студентам з їх 200 долларами, так вони можуть своїми ногами заробити на хліб, без масла. Але я почув кучу безсистемних слів, що 15% не встаючи з дивану це погано, бо вам так наснилося і ви проти халявних грошей, можливо вам краще пахати, а я звик отримувати додадковий пасивний дохід, так це можуть не тільки лише всі, багатьом краще працювати, працювати, працювати, но тільки не головою. Здоров'я вам, воно вам реально буде потрібно, бо ви дуже любите працювати.
Суцільна брехня. Покажіть, де все, що приписали мені самостійно, є в моєму повідомленні? а ось реальність п.с. Пишіть коректніше і читачі читатимуть коректніше.
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 16 лис, 2021 17:09, всього редагувалось 1 раз.