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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8500850185028503>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 56
Менше 26,00
9%
5
26,00-26,50
21%
12
26,50-27,00
32%
18
27,00-27,50
18%
10
27,50-28,00
9%
5
28,00-28,50
4%
2
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:44

  flyman написав:
  kokon написав:Это реакция рынка на штуку от Зеленского

прочитав як "шутку", хоча, яка різниця


Вовіна тисяча ..... Чудова піар акція.

Юліну тисячу вже 15 років пам`ятає мудрий нарід який здатен через тиждень забути будь-який зашквар.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:45

  Zebra написав:Газ, кстати снова по 1000+ долларов - это цены на всю продукцию в которой он используется, он булочек в АТБ до удобрений на химзаводах - полетят в космос.

АО “Укргазвыдобування” (УГВ) в январе-октябре 2021 года сократило валовую добычу природного газа на 4,2% (на 500,2 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 11 млрд 367,5 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные на сайте компании.
https://www.ukrrudprom.com/news/Ukrgazdobicha_snizila_dobichu_gaza_na_4.html
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:51

  somilitark написав:..
Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства...

говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных.
https://www.rbc.ua/rus/news/30-ukraints ... 70811.html
странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все.
Как-то удивительно, но в моем окружении, за исключением пенсионеров, таких почти нет.
Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:55

  somilitark написав:Дуже "цікава" і однобока подача, коли торгбаланс був від'ємний


Как может быть однобокой подача торгбаланса, в которой есть цифры и импорта, и экспорта? Однобокая - это игнорирование возросших расходов на энергетический импорт, акцентируя на возросших доходы сельского хозяйства. И это не мой стиль коммуникации на ветке

  somilitark написав: то ви тут просто кричали і кидали які тільки можна графіки, що це капець, зрада зрадная рокета вже прогріта, виробництва майже немає, відлік пішов на години


И снова неправда. Ни о каких ракетах я не говорю, и в принципе не даю краткосрочных прогнозов - мне это неинтересно. Пипсовкой я не занимаюсь, уже много раз говорил

  somilitark написав: доллар ось ось повторить трюк і шоу як з лірою


Гривна повторит свой путь девальвации - зачем ей лира? Турцию я привожу как пример экономики, которой слабая валюта не мешает, а помогает растить собственное производство (а не чужое, чему способствует дорогая гривна)

  somilitark написав:Так ось, вперше з 2015-го торгівельний баланс в плюсі за рік.
Але це не важливо? З ваших слів?
Це відверта і цинічна маніпуляція!


Впервые с 2015-го баланс торговли вышел в положительную зону в 2020-м, и об этом я написал сразу, как прочитал релиз Госстата - ищите

  somilitark написав:з курсом все буде добре мінімум до нового врожаю 22


Отлично - это ваша оценка, и я уважаю ваше делать собственные прогнозы. Разделять их при этом я не обязан

  somilitark написав:Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства.
Доходи майже не змінюються, я бачу наприклад що Атб, Новус, Велмарт знизив обіцяні доходи потенційним робітникам.
Так що виходить, доходи зменьшуються, і в структурі видатків їжа і компослуги будуть займати не 80, а 90 % від урізаних доходів.
Ще меньше грошей на імпорт, ще кращій торгівельний баланс і ще кращий курс, тобто нижче ніж сьогоднішні 26 с хвостом, все просто як апельсин(с).
Ось і все що треба знати про зростання борошна і виробів з лагом 8)


ЖКХ тоже импортозависим - 40% газа и 100% ядерного топливо мы покупаем за границей. А на полках продовольственных магазинов импорт уже сплошь и рядом теснит украинское производство. Вы в курсе и вас это, судя по риторике, устраивает
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:58

  sequence написав:
  somilitark написав:..
Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства...

говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных.
https://www.rbc.ua/rus/news/30-ukraints ... 70811.html
странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все.
Как-то удивительно, но в моем окружении, за исключением пенсионеров, таких почти нет.
Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?

Це дуже добре що ви мільйонер і маєте таких самих знайомих.
У вас немає робітників? Все роблять роботи?
Ви знаєте що бідовий Новус дає 8500 в Києві за майже 200 годин праці в місяць?
Ви не чули про пенсіонерів?
Таких 17 міо. Вони теж тут живуть, знаєте яка середня і медіана пенсія?
Краще вам не знати, бо будете сміятись і не вірити цьому брехуну якомусьстату.
Я дуже радію за вас, що ви десь в космосі, не всі можуть собі таке дозволити))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бюджетна програма Мінстратегпрому "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу" станом на жовтень виконана на 221 млн грн із запланованих 2,53 млрд грн. Це становить лише 9% від загальної запланованої суми на 2021 рік. Про це повідомляє Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) із посиланням на дані Державної казначейської служби.

https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/minstrategprom-tolko-na-9-vypolnil-programmu-modernizatsii-oboronnogo-kompleksa-nako

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Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:01

zРадио
А де графікі хронік позитивного торгбалансу?
За цей рік!
Сьогодні було тільки про послуги.
Чому десь вони загубились?
Погана інформація?
Бо не зрада?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:03

  somilitark написав:
  Прораб написав:На все добре.

Ви дуже цікаво пишете українською, просто слова без зміста в реченнях.
Не має сенсу давати прогнози на 2.5 роки, чому хочу запитати у поважного гуру?
Бо ви так маніпулюєте?
Бо вам так хочеться?
Бо так ви точно програєте, бо до цього часу у вас буде нова обліківка?
Я наприклад кажу як заробити, купити зараз Овдп замість доллара і мати мінімум 15% в валюті.
Мені зараз не цікаво бігати за 10 копійок, ці сьогоднішні горочки цікаві можуть бути студентам з їх 200 долларами, так вони можуть своїми ногами заробити на хліб, без масла.
Але я почув кучу безсистемних слів, що 15% не встаючи з дивану це погано, бо вам так наснилося і ви проти халявних грошей, можливо вам краще пахати, а я звик отримувати додадковий пасивний дохід, так це можуть не тільки лише всі, багатьом краще працювати, працювати, працювати, но тільки не головою.
Здоров'я вам, воно вам реально буде потрібно, бо ви дуже любите працювати.

Суцільна брехня.
Покажіть, де все, що приписали мені самостійно, є в моєму повідомленні?
а ось реальність
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п.с. Пишіть коректніше і читачі читатимуть коректніше.
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 16 лис, 2021 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:08

  somilitark написав:zРадио
А де графікі хронік позитивного торгбалансу?
За цей рік!
Сьогодні було тільки про послуги.
Чому десь вони загубились?
Погана інформація?
Бо не зрада?


График внешней торговли товарами регулярно даю в первых числах месяца, следующего за отчетным. За октябрь вот тут:

Валютный рынок в контексте ДС

PS: вам еще не надоело ворчать?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:10

  sani_2012 написав:Ракета падает ...

*Відправлено з Чату

... догори. Не зважаючи на те, що нацбанк намагається її збити.
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