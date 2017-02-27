Додано: Вів 16 лис, 2021 18:32

Валютный рынок во вторник снова лихорадило. Игра “на повышение” как со стороны крупных продавцов валюты, так и спекулянтов сегодня продолжалась практически весь день. Причем покупали валюту как крупные импортеры энергоносителей, так и небольшие компании всего спектра торговли товарами широкого потребления. В итоге, после достаточно короткого периода попыток покупателей как-то остудить пыл продавцов и активной торговли по курсу, уже к 12 часам покупатели почти “сдались” и продавцы активно начали задирать котировки на фоне почти молчаливого соглашательства со стороны желающих купить валюту. С утренних 26,38/26,40 гривен уже к 12 часам доллар вырос до 26,39/26,41 гривен, а к обеду и вовсе – до 26,42/26,44 и выше.



Нацбанк до последнего делал вид, что ничего не происходит, но после обеда все же был вынужден выйти на торги с продажей доллара по 26,47 гривен и простоять с этим ценником уже до самого конца активной фазы торгов. Причем на первых порах его котировка была выше текущих рыночных курсов продажи доллара и клиенты предпочитали закрывать свои сделки непосредственно на межбанке. Но сразу после 15 часов спрос на рынке все еще сохранялся, а предложение почти исчерпалось и покупатели были вынуждены идти за валютой уже к Нацбанку.



На 15:00 курс был еще в пределах 26,455/26,475 гривен за доллар, но как только НБУ ушел с рынка, курс начал опять расти до 26,46/26,48 гривен к 16:00 и до 26,47/26,49 к концу сессии. Объем сделок по Bloomberg сегодня был достаточно большим и уже после обеда превышал $200 млн.



Finance.ua сохраняет свой прогноз по росту безналичного курса доллара до уровней в 26,60 гривен как цели к концу недели.



Самое интересное в данной ситуации это то, что пару раз крупные госбанки были замечены как с продажей валюты в течение дня, так затем и ее покупкой, но уже под конкретных крупных клиентов. Это говорит не только о том, что и госбанки периодически не прочь активно поспекулировать, но также и о том, что часть их клиентов во второй половине дня решили, что курс пойдет выше и начали закрывать свои ранее отложенные заявки на покупку доллара.



Несмотря на начало периода бюджетных платежей дополнительное давление на курс гривны сегодня не только сохранилось, но и увеличилось. И завтра эта тенденция только усилится за счет психологического фактора боязни части крупных компаний дальнейшей девальвации гривны.

Главные события 16 ноября на валютном рынке:



Доллар за день вырос на 9 копеек — с утренних 26,38/26,40 до 26,47/26,49 гривен к концу сессии.



Нацбанк был вынужден во второй половине дня выйти на межбанк с продажей доллара по 26,47 гривен и простоял с ней практически до конца активной фазы торгов.



Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 26,3849 гривен, а официальный курс на 17 ноября 2021 года установлен на уровне 26,4133 гривен за доллар.