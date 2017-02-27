За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 листопада 2021 року до державного бюджету залучено 8.159 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.11.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Отдельно по заявкам:
5 мес. (161 дн.) - 2.468 млрд грн по ставке 10.50%;
1 год (392 дн.) - 4.129 млрд грн по ставке 11.55%;
1 год (427 дн.) - 0.043 млрд грн по ставке 11.57%;
2 года (714 дн.) - 0.084 млрд грн по ставке 12.47%;
3 года (1078 дн.) - 0.660 млрд грн по ставке 12.70%;
4.5 года (1638 дн.) - 0.063 млрд грн по ставке 12.75%;
5.5 лет (2016 дн.) - 0.713 млрд грн по ставке 13.25%.
Завтра виплата 13.827 млрд грн, всего на этой неделе - 14.693 млрд грн.
С учётом сегодняшнего аукциона, выплаты на этой неделе полностью перекрыть привлеченными средствами не получается, погашать придется из собственных средств (может осталась заначка с прошлых аукционов, но это вряд ли). В будущем буду учитывать разницу прошлых привлечений и погашений.
Всім доброго вечору. 6 листопада я писав, що вважаю похід курсу під 26,8, а, тим більше, під 26,5 не зовсім "природнім" чи економічно виправданим і описав чинники (три масові розпродажі валюти держпідприємствами), які спровокували таке аномальне зміцнення грн. А протягом вихідних пробував натякнути, що подальшого зміцнення гривні цього тижня очікувати не варто. Тепер ми спостерігаємо, як при першій вагомій нагоді курс швидко повернувся до 26,5. З огляду на те, що сьогодні розміщення ОВДП не зовсім вдале, в порівнянні з завтрашнім погашенням, можу припустити, що рівень 26,5 не зможе втримати корекцію. Через це, найімовірніше, курс зупиниться на якийсь триваліший час біля рівня 26,8 (можливі якийсь час коливання між 26,5-26,8). Чергову тривалу стабільність, думаю, курс знайде в діапазоні 26,8-27,1. Все актуальне якщо не трапиться форсмажору. На превеликий жаль, зараз загроза відновлення активних бойових дій і відкритої агресії російських збройних сил неймовірно висока...
Валютный рынок во вторник снова лихорадило. Игра “на повышение” как со стороны крупных продавцов валюты, так и спекулянтов сегодня продолжалась практически весь день. Причем покупали валюту как крупные импортеры энергоносителей, так и небольшие компании всего спектра торговли товарами широкого потребления. В итоге, после достаточно короткого периода попыток покупателей как-то остудить пыл продавцов и активной торговли по курсу, уже к 12 часам покупатели почти “сдались” и продавцы активно начали задирать котировки на фоне почти молчаливого соглашательства со стороны желающих купить валюту. С утренних 26,38/26,40 гривен уже к 12 часам доллар вырос до 26,39/26,41 гривен, а к обеду и вовсе – до 26,42/26,44 и выше.
Нацбанк до последнего делал вид, что ничего не происходит, но после обеда все же был вынужден выйти на торги с продажей доллара по 26,47 гривен и простоять с этим ценником уже до самого конца активной фазы торгов. Причем на первых порах его котировка была выше текущих рыночных курсов продажи доллара и клиенты предпочитали закрывать свои сделки непосредственно на межбанке. Но сразу после 15 часов спрос на рынке все еще сохранялся, а предложение почти исчерпалось и покупатели были вынуждены идти за валютой уже к Нацбанку.
На 15:00 курс был еще в пределах 26,455/26,475 гривен за доллар, но как только НБУ ушел с рынка, курс начал опять расти до 26,46/26,48 гривен к 16:00 и до 26,47/26,49 к концу сессии. Объем сделок по Bloomberg сегодня был достаточно большим и уже после обеда превышал $200 млн.
Finance.ua сохраняет свой прогноз по росту безналичного курса доллара до уровней в 26,60 гривен как цели к концу недели.
Самое интересное в данной ситуации это то, что пару раз крупные госбанки были замечены как с продажей валюты в течение дня, так затем и ее покупкой, но уже под конкретных крупных клиентов. Это говорит не только о том, что и госбанки периодически не прочь активно поспекулировать, но также и о том, что часть их клиентов во второй половине дня решили, что курс пойдет выше и начали закрывать свои ранее отложенные заявки на покупку доллара.
Несмотря на начало периода бюджетных платежей дополнительное давление на курс гривны сегодня не только сохранилось, но и увеличилось. И завтра эта тенденция только усилится за счет психологического фактора боязни части крупных компаний дальнейшей девальвации гривны.
Главные события 16 ноября на валютном рынке:
Доллар за день вырос на 9 копеек — с утренних 26,38/26,40 до 26,47/26,49 гривен к концу сессии.
Нацбанк был вынужден во второй половине дня выйти на межбанк с продажей доллара по 26,47 гривен и простоял с ней практически до конца активной фазы торгов.
Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 26,3849 гривен, а официальный курс на 17 ноября 2021 года установлен на уровне 26,4133 гривен за доллар.
orest написав:Всім доброго вечору. 6 листопада я писав, що вважаю похід курсу під 26,8, а, тим більше, під 26,5 не зовсім "природнім" чи економічно виправданим і описав чинники (три масові розпродажі валюти держпідприємствами), які спровокували таке аномальне зміцнення грн.
Яке місце у цій комбінації посідає велетенський врожай, чи це здебільшого спекулятивна багатоходівка?
orest написав:Всім доброго вечору. 6 листопада я писав, що вважаю похід курсу під 26,8, а, тим більше, під 26,5 не зовсім "природнім" чи економічно виправданим і описав чинники (три масові розпродажі валюти держпідприємствами), які спровокували таке аномальне зміцнення грн.
Яке місце у цій комбінації посідає велетенський врожай, чи це здебільшого спекулятивна багатоходівка?
Рекордний врожай і позитивна цінова конюнктура на продукцію аграрного, металургійного та видобувного сегментів економіки - це саме те, що дозволило гривні зміцнитися до 26,8 ну можливо б, без розпродажів Автодором, Оператором ГТС та Укренерго, до 26,6 і втриматися на цьому рівні до тепер. І не дасть піднятися значно вище 27, не зважаючи на ріст імпорту, проблеми в енергетичному секторі і тд (знову ж, без форсмажорів)...
Striker написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 листопада 2021 року до державного бюджету залучено 8.159 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.11.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Отдельно по заявкам:
5 мес. (161 дн.) - 2.468 млрд грн по ставке 10.50%;
1 год (392 дн.) - 4.129 млрд грн по ставке 11.55%;
1 год (427 дн.) - 0.043 млрд грн по ставке 11.57%;
2 года (714 дн.) - 0.084 млрд грн по ставке 12.47%;
3 года (1078 дн.) - 0.660 млрд грн по ставке 12.70%;
4.5 года (1638 дн.) - 0.063 млрд грн по ставке 12.75%;
5.5 лет (2016 дн.) - 0.713 млрд грн по ставке 13.25%.
Завтра виплата 13.827 млрд грн, всего на этой неделе - 14.693 млрд грн.
С учётом сегодняшнего аукциона, выплаты на этой неделе полностью перекрыть привлеченными средствами не получается, погашать придется из собственных средств (может осталась заначка с прошлых аукционов, но это вряд ли). В будущем буду учитывать разницу прошлых привлечений и погашений.
недавно писали, що за останні два місяці тре позичити десь 100..150 ярдів, цікаво як викрутяться