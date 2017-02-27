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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 20:19
Харьков обменки - 26.50 - 26.65.
Никогда такого не было, и вот опять.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:34
Да. Похоже в начале декабря по 26 уже не возьму зеленого. Не угадал.
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fin
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:46
orest написав:
Рекордний врожай і позитивна цінова конюнктура на продукцію аграрного, металургійного та видобувного сегментів економіки - це саме те, що дозволило гривні зміцнитися до 26,8 ну можливо б, без розпродажів Автодором, Оператором ГТС та Укренерго, до 26,6 і втриматися на цьому рівні до тепер. І не дасть піднятися значно вище 27, не зважаючи на ріст імпорту, проблеми в енергетичному секторі і тд (знову ж, без форсмажорів)...
А що віднесете до суттєвих чинників, що спричинили річну ревальвацію гривні у 2021 року?
Востаннє редагувалось Прораб
в Вів 16 лис, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Прораб
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:48
Прораб написав: orest написав:
Рекордний врожай і позитивна цінова конюнктура на продукцію аграрного, металургійного та видобувного сегментів економіки - це саме те, що дозволило гривні зміцнитися до 26,8 ну можливо б, без розпродажів Автодором, Оператором ГТС та Укренерго, до 26,6 і втриматися на цьому рівні до тепер. І не дасть піднятися значно вище 27, не зважаючи на ріст імпорту, проблеми в енергетичному секторі і тд (знову ж, без форсмажорів)...
А що віднесете до суттєвих ознак, що спричинили річну ревальвацію гривні 2021 року?
"Признак" никак не может повлечь ревальвацию, еслишо.
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juristkostya
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:00
orest Там абреки Ельхам Гейдаровича з південного фланга зайшли.
Та й БОріс сьгодні по суті висловився.
навіть прастігоспаді Макрон шось там сьгодні на пуйла вякнув.
не лякайте(сь)
27 най буде
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matroSkin
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:05
Investor_K написав:
Куда бежать?
Кого хватать?
Ну а Вам то что переживать ?
У Вас прекрасные проценты в гривне !
Вы должны наслаждаться ситуацией .
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холява
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5
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:07
холява написав: Investor_K написав:
Куда бежать?
Кого хватать?
Ну а Вам то что переживать ?
У Вас прекрасные проценты в гривне !
Вы должны наслаждаться ситуацией .
Спасибо, что успокоили.
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Investor_K
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:24
fin написав:
Да. Похоже в начале декабря по 26 уже не возьму зеленого. Не угадал.
Схоже на те. Валютна виручка, яка мала виливатися до середини грудня, вилилася передчасно. Хоча можна було взяти точно по .15 онлайн, можливо, і нижче.
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Прораб
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