orest написав:Рекордний врожай і позитивна цінова конюнктура на продукцію аграрного, металургійного та видобувного сегментів економіки - це саме те, що дозволило гривні зміцнитися до 26,8 ну можливо б, без розпродажів Автодором, Оператором ГТС та Укренерго, до 26,6 і втриматися на цьому рівні до тепер. І не дасть піднятися значно вище 27, не зважаючи на ріст імпорту, проблеми в енергетичному секторі і тд (знову ж, без форсмажорів)...
А що віднесете до суттєвих чинників, що спричинили річну ревальвацію гривні у 2021 року?
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 16 лис, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Рекордний врожай і позитивна цінова конюнктура на продукцію аграрного, металургійного та видобувного сегментів економіки - це саме те, що дозволило гривні зміцнитися до 26,8 ну можливо б, без розпродажів Автодором, Оператором ГТС та Укренерго, до 26,6 і втриматися на цьому рівні до тепер. І не дасть піднятися значно вище 27, не зважаючи на ріст імпорту, проблеми в енергетичному секторі і тд (знову ж, без форсмажорів)...
А що віднесете до суттєвих ознак, що спричинили річну ревальвацію гривні 2021 року?
"Признак" никак не может повлечь ревальвацию, еслишо.
fin написав:Да. Похоже в начале декабря по 26 уже не возьму зеленого. Не угадал.
Схоже на те. Валютна виручка, яка мала виливатися до середини грудня, вилилася передчасно. Хоча можна було взяти точно по .15 онлайн, можливо, і нижче.
В каком-то банке было и по 26.13. Но реально довольно долго и уже в начале роста можно было взять по 26.15. Но главное ведь не только угадать, когда ракета стартанет, важнее не пропустить момент, когда она начнет возвращаться на Землю.