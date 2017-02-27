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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 00:55
centurionus написав:Успіх
Показує стрілка на цоколь чи підвал... . Сподіваюсь, це похибка.
З цеглобетонієм, справді, спокійніше, як правило (поки не почнеш ремонт).
Дехто із знайомих протягом 2014-2015 купив метраж у зведених новобудовах "по курсу 8" (зокрема, як засіб "зберегти гривню"). Специфічний час був... .
Стройматериалы и работа очень подорожали, даже слишком дорого стало. Нет смысла связываться с бетоном, если есть где жить. Подождите, опять какой то кризис наступит, тогда по курсу 26 снова бетона нальют при кратном девале (55 по числу фибо), оглянитесь кругом, какое количество строй площадок.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 00:59
Успіх
У меня товарищ уже 5 лет ждет здачи в одном ЖК, какой то там конфликт застройщика с инвестором или что то типа того, а так бодренько строили первый год, так что всякое бывает
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Додано: Сер 17 лис, 2021 01:03
75stasstas75 написав:Успіх
У меня товарищ уже 5 лет ждет здачи в одном ЖК, какой то там конфликт застройщика с инвестором или что то типа того, а так бодренько строили первый год, так что всякое бывает
В Чернигове 3 стройки заморозили на основании того, что резко за год подорожали стройматериалы и работа, "инвесторам" предлагается забрать деньги назад за вычетом 25%.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 01:18
Успіх написав: fin написав:
Да. Похоже в начале декабря по 26 уже не возьму зеленого. Не угадал.
А я ще вірю в свій прогноз!
Хоч ще раз повторю - буде дуже "обідно", якщо він справдиться з запізненням на місяць-два...
Виходячи із загальної концепції і звертаючись до часткової знаю, що в регіоні ще не прибрали поля з кукурудзою, ось підженуть і думаю 26 ще побачимо. Якщо вона там не ляже, дуже вже вигляд у неї жалюгідний.
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