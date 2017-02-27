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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8503850485058506

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 61
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
21%
13
26,50-27,00
31%
19
27,00-27,50
21%
13
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 00:55

  centurionus написав:Успіх
Показує стрілка на цоколь чи підвал... . Сподіваюсь, це похибка. ;)
З цеглобетонієм, справді, спокійніше, як правило (поки не почнеш ремонт).
Дехто із знайомих протягом 2014-2015 купив метраж у зведених новобудовах "по курсу 8" (зокрема, як засіб "зберегти гривню"). Специфічний час був... .

Стройматериалы и работа очень подорожали, даже слишком дорого стало. Нет смысла связываться с бетоном, если есть где жить. Подождите, опять какой то кризис наступит, тогда по курсу 26 снова бетона нальют при кратном девале (55 по числу фибо), оглянитесь кругом, какое количество строй площадок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 00:59

Успіх
У меня товарищ уже 5 лет ждет здачи в одном ЖК, какой то там конфликт застройщика с инвестором или что то типа того, а так бодренько строили первый год, так что всякое бывает
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 01:03

  75stasstas75 написав:Успіх
У меня товарищ уже 5 лет ждет здачи в одном ЖК, какой то там конфликт застройщика с инвестором или что то типа того, а так бодренько строили первый год, так что всякое бывает

В Чернигове 3 стройки заморозили на основании того, что резко за год подорожали стройматериалы и работа, "инвесторам" предлагается забрать деньги назад за вычетом 25%.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 01:18

  Успіх написав:
  fin написав:Да. Похоже в начале декабря по 26 уже не возьму зеленого. Не угадал.

А я ще вірю в свій прогноз! :D

Хоч ще раз повторю - буде дуже "обідно", якщо він справдиться з запізненням на місяць-два... :roll:

Виходячи із загальної концепції і звертаючись до часткової знаю, що в регіоні ще не прибрали поля з кукурудзою, ось підженуть і думаю 26 ще побачимо. Якщо вона там не ляже, дуже вже вигляд у неї жалюгідний. :mrgreen:
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