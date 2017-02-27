Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:09
Investor_K написав:
Куда бежать?
Кого хватать?
Хватайте вовину тысячу и гуляйте на всю. Ещё можно в метро нырнуть и кататься целый день пока па 8.
vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 09:14
prodigy написав: odessit2007 написав:
кацманафты, для вас курс
26.29-26.31/26.37-26.40
7км стал не актуален как 2 года, обороты там упали раз в 10
если раньше вьетнамцы могли собрать 30к долл в течении часа,
то теперь такую сумму могут подвезти только из города под клиента
с дороговизной бензина с суммой до 2000долл нет смысла туда ехать (раньше было от 500долл)
в банках условия лучше, а в оптовых обменках еще лучше
(Кити, Артем, Фінансова група Одеса, Онлайн24 Одеса)
на 7км уже пару месяцев перестали брать порисованные(или с маленькими надрывами) купюры
там конечно можно скинуть пару сотен на покупки (но ехать туда целенаправленно нет смысла)
Одесса опт 26,32/26,37
Спасибо, Кэп
и если что
я не работаю на 7км)
я работаю на олигархов
26.47-26.50/26.57-26.60
odessit2007
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Додано: Сер 17 лис, 2021 09:27
Незабаром, вірогідно, НБУ спробує перехопити "ракету"
centurionus
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Додано: Сер 17 лис, 2021 09:48
Успіх написав:
А що там каже Адам Смітт на рахунок курсу долара?
Шановний Адам Сміт вважаэ наступне: "Впрочем, пока/если вдруг не рухнет наш экспорт (а он не только не рушится, но растет со скоростью 20% в год!), какой-либо драмы с курсом я не ожидаю. Будут качели вокруг 27 с сезонными обострениями"
GDV29
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