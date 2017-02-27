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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8503850485058506

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 64
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
22%
14
26,50-27,00
33%
21
27,00-27,50
20%
13
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:09

  Investor_K написав:Куда бежать?
Кого хватать?

Хватайте вовину тысячу и гуляйте на всю. Ещё можно в метро нырнуть и кататься целый день пока па 8.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:14

  prodigy написав:
  odessit2007 написав:кацманафты, для вас курс

26.29-26.31/26.37-26.40


7км стал не актуален как 2 года, обороты там упали раз в 10
если раньше вьетнамцы могли собрать 30к долл в течении часа,
то теперь такую сумму могут подвезти только из города под клиента

с дороговизной бензина с суммой до 2000долл нет смысла туда ехать (раньше было от 500долл)
в банках условия лучше, а в оптовых обменках еще лучше
(Кити, Артем, Фінансова група Одеса, Онлайн24 Одеса)

на 7км уже пару месяцев перестали брать порисованные(или с маленькими надрывами) купюры
там конечно можно скинуть пару сотен на покупки (но ехать туда целенаправленно нет смысла)

Одесса опт 26,32/26,37

Спасибо, Кэп :mrgreen:
и если что
я не работаю на 7км)
я работаю на олигархов

26.47-26.50/26.57-26.60
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:27

Незабаром, вірогідно, НБУ спробує перехопити "ракету"

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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:48

  Успіх написав:А що там каже Адам Смітт на рахунок курсу долара?

Шановний Адам Сміт вважаэ наступне: "Впрочем, пока/если вдруг не рухнет наш экспорт (а он не только не рушится, но растет со скоростью 20% в год!), какой-либо драмы с курсом я не ожидаю. Будут качели вокруг 27 с сезонными обострениями"
GDV29
 
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