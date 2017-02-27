Успіх написав:А що там каже Адам Смітт на рахунок курсу долара?
Шановний Адам Сміт вважаэ наступне: "Впрочем, пока/если вдруг не рухнет наш экспорт (а он не только не рушится, но растет со скоростью 20% в год!), какой-либо драмы с курсом я не ожидаю. Будут качели вокруг 27 с сезонными обострениями"
Прораб написав:Виходячи із загальної концепції і звертаючись до часткової знаю, що в регіоні ще не прибрали поля з кукурудзою, ось підженуть і думаю 26 ще побачимо. Якщо вона там не ляже, дуже вже вигляд у неї жалюгідний.
Вчера прочитал инфу, что вчерашний скачок доллара "сделали" спекулянты. Причем в этом частично были замешаны даже несколько гос-х банков. Мол экономических предпосылок для роста доллара и евро сейчас нет.
посмотрим, что будет дальше. Но скачок слишком резвый для того, чтобы это было правдой
Здравствуйте . Всякое движение доллара вызывает множество комментариев .
Заработанные деньги все хотят сохранить и приумножить, ибо без них не проживешь . Думаю у Вас будет много времени для комментариев в конце декабря , когда все дружно ринутся отдыхать . У нас пока 26,48 -26,50 прием .Про продажу и говорить страшно .