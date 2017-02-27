Газ тем временем 1140 долларов, и это еще зима не началась.
А турецкая лира дальше вверх, за сутки еще +2%
скупайтесь глупцы, гривна скоро будет вверх лететь +1 в день
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Газ тем временем 1140 долларов, и это еще зима не началась.
А турецкая лира дальше вверх, за сутки еще +2%
скупайтесь глупцы, гривна скоро будет вверх лететь +1 в день
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:07
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:11
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:16
Добрий ранок усім і Вам особисто шановний пан Холява.
Фундаментально нічого не змінилось, з урахуванням заробітчан, програмістів, витрачанню матрасів із валютою, у нас позитивний загальний баланс по пропозиції і попиту на вкв.
Головний хуліган, який ламає усім тактику це Нбу, якій провів диверсію під назвою надрукую 20 ярдів гривень зеленим ахметінвесторам.
А ще в цьому році він надрукував майже 100 ярдів гривень викуповуючи валюту і спасаючи сліпих рокетчиків.
Але стратегічно нічого не змінилось, 27 до серпня 22-го, максимум 30 до травня 24-го.
Тактика ломається торбою тупої емісійної гривні.
Тому сьогодні можемо і 26.70 побачити на саморозігріві учасників ринку.
У мене все, хто вміє читати і головне розуміти прочитане користуйтесь на здоров'я. Я стараюсь не тільки для вас, но і сам підкріплюю свої прогнози власними грошима.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:23
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