RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8504850585068507

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 66
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
23%
15
26,50-27,00
33%
22
27,00-27,50
20%
13
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Газ тем временем 1140 долларов, и это еще зима не началась.
А турецкая лира дальше вверх, за сутки еще +2%

скупайтесь глупцы, гривна скоро будет вверх лететь +1 в день
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10566
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:07

  Прораб написав:Виходячи із загальної концепції і звертаючись до часткової знаю, що в регіоні ще не прибрали поля з кукурудзою, ось підженуть і думаю 26 ще побачимо. Якщо вона там не ляже, дуже вже вигляд у неї жалюгідний. :mrgreen:

Так підженуть і дадуть вам усім по 26 скупитись, у мріях, на табло буде 55.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10566
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:11

  Zebra написав:Газ тем временем 1140 долларов, и это еще зима не началась.
А турецкая лира дальше вверх, за сутки еще +2%

скупайтесь глупцы, гривна скоро будет вверх лететь +1 в день

somilitark пока отмашку не давал
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7014
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:16

  холява написав:Всем Доброе Утро!
Хорошего дня и Здоровья !

Уважаемый somilitark, вчера Вы в 9.30 написали свой прогноз на день .
Вы полностью были правы !

На сегодня что скажете ?

Добрий ранок усім і Вам особисто шановний пан Холява.
Фундаментально нічого не змінилось, з урахуванням заробітчан, програмістів, витрачанню матрасів із валютою, у нас позитивний загальний баланс по пропозиції і попиту на вкв.
Головний хуліган, який ламає усім тактику це Нбу, якій провів диверсію під назвою надрукую 20 ярдів гривень зеленим ахметінвесторам.
А ще в цьому році він надрукував майже 100 ярдів гривень викуповуючи валюту і спасаючи сліпих рокетчиків.
Але стратегічно нічого не змінилось, 27 до серпня 22-го, максимум 30 до травня 24-го.
Тактика ломається торбою тупої емісійної гривні.
Тому сьогодні можемо і 26.70 побачити на саморозігріві учасників ринку.
У мене все, хто вміє читати і головне розуміти прочитане користуйтесь на здоров'я. Я стараюсь не тільки для вас, но і сам підкріплюю свої прогнози власними грошима.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12054
З нами з: 30.12.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 3203 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:23

  orest написав:Кажуть, НБУ вийшов з 26,55. МБ поки в межах 26,51-26,54. Зрозуміло, що розпочинається період, коли готівка буде копійок на 10-30 дорожче...
Ну і ніби значна сума грн зеленими енергетиками отримана...

Перепрошую Шан. Оресте : НБУ вийшов з 26,55 (продажа чи покупка?)
GDV29
 
Повідомлень: 545
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8504850585068507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2865, 2866, 2867
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28667 14084751
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 11:18
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 123, 124, 125
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1241 3541361
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 16:31
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7854 13140570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 14:33
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (669)
17.11.2021 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.