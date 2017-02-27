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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8504850585068507

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 66
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
23%
15
26,50-27,00
33%
22
27,00-27,50
20%
13
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
2%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Газ тем временем 1140 долларов, и это еще зима не началась.
А турецкая лира дальше вверх, за сутки еще +2%
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:07

  Прораб написав:Виходячи із загальної концепції і звертаючись до часткової знаю, що в регіоні ще не прибрали поля з кукурудзою, ось підженуть і думаю 26 ще побачимо. Якщо вона там не ляже, дуже вже вигляд у неї жалюгідний. :mrgreen:

Так підженуть і дадуть вам усім по 26 скупитись, у мріях, на табло буде 55.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:16

  холява написав:Всем Доброе Утро!
Хорошего дня и Здоровья !

Уважаемый somilitark, вчера Вы в 9.30 написали свой прогноз на день .
Вы полностью были правы !

На сегодня что скажете ?

Добрий ранок усім і Вам особисто шановний пан Холява.
Фундаментально нічого не змінилось, з урахуванням заробітчан, програмістів, витрачанню матрасів із валютою, у нас позитивний загальний баланс по пропозиції і попиту на вкв.
Головний хуліган, який ламає усім тактику це Нбу, якій провів диверсію під назвою надрукую 20 ярдів гривень зеленим ахметінвесторам.
А ще в цьому році він надрукував майже 100 ярдів гривень викуповуючи валюту і спасаючи сліпих рокетчиків.
Але стратегічно нічого не змінилось, 27 до серпня 22-го, максимум 30 до травня 24-го.
Тактика ломається торбою тупої емісійної гривні.
Тому сьогодні можемо і 26.70 побачити на саморозігріві учасників ринку.
У мене все, хто вміє читати і головне розуміти прочитане користуйтесь на здоров'я. Я стараюсь не тільки для вас, но і сам підкріплюю свої прогнози власними грошима.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:23

  orest написав:Кажуть, НБУ вийшов з 26,55. МБ поки в межах 26,51-26,54. Зрозуміло, що розпочинається період, коли готівка буде копійок на 10-30 дорожче...
Ну і ніби значна сума грн зеленими енергетиками отримана...

Перепрошую Шан. Оресте : НБУ вийшов з 26,55 (продажа чи покупка?)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:32

GDV29, НБУ вышел с продажей по 26,55 в 09:53.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:53

  Striker написав:GDV29, НБУ вышел с продажей по 26,55 в 09:53.


Вот и посмотрим, кто сильнее - Somilitark с прогнозом 26.70 или НБУ с покупкой 26.55 с самого утра. Прошу делать ставки.
Харьков - некоторые 55-70, но некоторые уже откатили, узнав про НБУ, до 50-65.
Кстати, банки-онлпйн закрыли дырку между своей продажей и покупкой на нале - по 26.55 оптимально и там, и там. Перекидка пока не работает.
И интересно - НБУ решил приземлить ракету или сделать ее взлет более плавным (по 5 коп а день)?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 17 лис, 2021 12:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:01

  Zebra написав:Газ тем временем 1140 долларов, и это еще зима не началась.
А турецкая лира дальше вверх, за сутки еще +2%

Лира - это следствие ручного управления:
  zРадио написав:Financial Times о влиянии дорожающего доллара на валюты развивающихся стран:
The Turkish currency fell to an all-time low of 10.44 lira to the dollar early on Tuesday and was last at 10.29, down 2.3 per cent. The rise in the dollar is just the most recent concern for the lira, which has fallen 28 per cent this year, the worst performance of any emerging market currency. Much of that move has happened since September, when the Turkish central bank made the first of two unexpected rate cuts under pressure from President Recep Tayyip Erdogan. Another cut may come this week.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.11.2021.................26,528
Доллар прибавил 11 копеек.

МКГ*............7.4111............7.3865...........-0.33%

Следуя за общемировой тенденцией, открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Несмотря на то, что доллар растет во всем мире, НБУ заблаговременно обозначил предел роста на сегодня, выйдя с продажей на уровне чуть выше текущего. Это выглядит достаточно жестко. Евро на открытии опускался ниже 30. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сразу развернулись и около 11 часов, прибавив 1.5 копейки, уперлись в ставку регулятора. Постояв на этом уровне 15 минут, решились уйти в свободное плавание и отошли на копейку вниз, снова оставив НБУ в одиночестве. Далеко не ушли и вскоре приподнялись на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером снова пошел в рост, который ускорился под утро. Утром был достигнут очередной максимум с июля прошлого года, после чего произошла небольшая коррекция.
Справочный курс встретили котировками 26.5250 - 26.5450, что на полкопейки выше открытия.
Торги сегодня проходят под чутким присмотром НБУ, что предопределило отсутствие существенной динамики. НБУ продемонстрировал симметричность своих подходов к сглаживанию колебаний при любом направлении движения, с точностью до плановой пятерки. Пару дней почти не вмешивался, а теперь начинает сокращать пределы дневного роста. Перспектив роста по гривне в день пока не видно.

НБУ вчера продал 8 млн. Как и предполагалось, хватило очень небольшого объема, т.к. вечером пытались расти уже на очень невысоких оборотах.
Остатки на коррсчетах умеренно выросли. Сокращение объема суточных сертификатов было примерно наполовину компенсировано поступлениями в казначейство и прочей мелочью.

В понедельник объем МБ уменьшился с 585.7 до 531.1 млн. Обороты можно считать чистыми. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос. Похоже, панику начали банки, а не их клиенты. Возможно, тут есть доля влияния большого количества форвардных сделок, заключенных накануне.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:40

Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.

Дмитро Соболєв, CSO ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
https://news.finance.ua/ua/news/-/50388 ... yi-valyuty
greenozon
 
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