Газ тем временем 1140 долларов, и это еще зима не началась.
А турецкая лира дальше вверх, за сутки еще +2%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Газ тем временем 1140 долларов, и это еще зима не началась.
А турецкая лира дальше вверх, за сутки еще +2%
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:07
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:16
Добрий ранок усім і Вам особисто шановний пан Холява.
Фундаментально нічого не змінилось, з урахуванням заробітчан, програмістів, витрачанню матрасів із валютою, у нас позитивний загальний баланс по пропозиції і попиту на вкв.
Головний хуліган, який ламає усім тактику це Нбу, якій провів диверсію під назвою надрукую 20 ярдів гривень зеленим ахметінвесторам.
А ще в цьому році він надрукував майже 100 ярдів гривень викуповуючи валюту і спасаючи сліпих рокетчиків.
Але стратегічно нічого не змінилось, 27 до серпня 22-го, максимум 30 до травня 24-го.
Тактика ломається торбою тупої емісійної гривні.
Тому сьогодні можемо і 26.70 побачити на саморозігріві учасників ринку.
У мене все, хто вміє читати і головне розуміти прочитане користуйтесь на здоров'я. Я стараюсь не тільки для вас, но і сам підкріплюю свої прогнози власними грошима.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:23
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:53
Вот и посмотрим, кто сильнее - Somilitark с прогнозом 26.70 или НБУ с покупкой 26.55 с самого утра. Прошу делать ставки.
Харьков - некоторые 55-70, но некоторые уже откатили, узнав про НБУ, до 50-65.
Кстати, банки-онлпйн закрыли дырку между своей продажей и покупкой на нале - по 26.55 оптимально и там, и там. Перекидка пока не работает.
И интересно - НБУ решил приземлить ракету или сделать ее взлет более плавным (по 5 коп а день)?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 17 лис, 2021 12:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:01
Лира - это следствие ручного управления:
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:25
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.11.2021.................26,528
Доллар прибавил 11 копеек.
МКГ*............7.4111............7.3865...........-0.33%
Следуя за общемировой тенденцией, открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Несмотря на то, что доллар растет во всем мире, НБУ заблаговременно обозначил предел роста на сегодня, выйдя с продажей на уровне чуть выше текущего. Это выглядит достаточно жестко. Евро на открытии опускался ниже 30. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сразу развернулись и около 11 часов, прибавив 1.5 копейки, уперлись в ставку регулятора. Постояв на этом уровне 15 минут, решились уйти в свободное плавание и отошли на копейку вниз, снова оставив НБУ в одиночестве. Далеко не ушли и вскоре приподнялись на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером снова пошел в рост, который ускорился под утро. Утром был достигнут очередной максимум с июля прошлого года, после чего произошла небольшая коррекция.
Справочный курс встретили котировками 26.5250 - 26.5450, что на полкопейки выше открытия.
Торги сегодня проходят под чутким присмотром НБУ, что предопределило отсутствие существенной динамики. НБУ продемонстрировал симметричность своих подходов к сглаживанию колебаний при любом направлении движения, с точностью до плановой пятерки. Пару дней почти не вмешивался, а теперь начинает сокращать пределы дневного роста. Перспектив роста по гривне в день пока не видно.
НБУ вчера продал 8 млн. Как и предполагалось, хватило очень небольшого объема, т.к. вечером пытались расти уже на очень невысоких оборотах.
Остатки на коррсчетах умеренно выросли. Сокращение объема суточных сертификатов было примерно наполовину компенсировано поступлениями в казначейство и прочей мелочью.
В понедельник объем МБ уменьшился с 585.7 до 531.1 млн. Обороты можно считать чистыми. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос. Похоже, панику начали банки, а не их клиенты. Возможно, тут есть доля влияния большого количества форвардных сделок, заключенных накануне.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:40
Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.
Дмитро Соболєв, CSO ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
https://news.finance.ua/ua/news/-/50388 ... yi-valyuty
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