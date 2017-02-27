Додано: Сер 17 лис, 2021 12:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

17.11.2021.................26,528

Доллар прибавил 11 копеек.



МКГ*............7.4111............7.3865...........-0.33%



Следуя за общемировой тенденцией, открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия. Несмотря на то, что доллар растет во всем мире, НБУ заблаговременно обозначил предел роста на сегодня, выйдя с продажей на уровне чуть выше текущего. Это выглядит достаточно жестко. Евро на открытии опускался ниже 30. После утреннего кофе опустились на полкопейки, сразу развернулись и около 11 часов, прибавив 1.5 копейки, уперлись в ставку регулятора. Постояв на этом уровне 15 минут, решились уйти в свободное плавание и отошли на копейку вниз, снова оставив НБУ в одиночестве. Далеко не ушли и вскоре приподнялись на полкопейки.

В мире доллар вчера вечером снова пошел в рост, который ускорился под утро. Утром был достигнут очередной максимум с июля прошлого года, после чего произошла небольшая коррекция.

Справочный курс встретили котировками 26.5250 - 26.5450, что на полкопейки выше открытия.

Торги сегодня проходят под чутким присмотром НБУ, что предопределило отсутствие существенной динамики. НБУ продемонстрировал симметричность своих подходов к сглаживанию колебаний при любом направлении движения, с точностью до плановой пятерки. Пару дней почти не вмешивался, а теперь начинает сокращать пределы дневного роста. Перспектив роста по гривне в день пока не видно.



НБУ вчера продал 8 млн. Как и предполагалось, хватило очень небольшого объема, т.к. вечером пытались расти уже на очень невысоких оборотах.

Остатки на коррсчетах умеренно выросли. Сокращение объема суточных сертификатов было примерно наполовину компенсировано поступлениями в казначейство и прочей мелочью.



В понедельник объем МБ уменьшился с 585.7 до 531.1 млн. Обороты можно считать чистыми. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос. Похоже, панику начали банки, а не их клиенты. Возможно, тут есть доля влияния большого количества форвардных сделок, заключенных накануне.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.