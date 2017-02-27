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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8505850685078508

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 67
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
24%
16
26,50-27,00
33%
22
27,00-27,50
19%
13
27,50-28,00
7%
5
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:16

  greenozon написав:Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.

Дмитро Соболєв, CSO ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
https://news.finance.ua/ua/news/-/50388 ... yi-valyuty


Все правильно говорит. Вот только это итак всем понятно.
Ключевой вопрос - когда?! это укрепление закончится.

1. Он правильно пишет про обязательства по ОВГЗ перед нерезедентами.
Проще говоря, правительство пытается максимально подогнать курс к уровню, по которому нерезеденты входили в наши бумаги. Цель - "ответить за базар" и обеспечить обусловленную доходность.

Соответственно, вопрос/просьба к тем ребятам, которые здесь постят инфу по ОВГЗ.
Возможно ли сделать таблицу в формате: дата погашения, объем и курс на дату покупки этих бумаг.
Отдельно для бумаг от года и больше (в этом случае курс будут подгонять к курсу на дату покупки)
и
отдельно для бумаг до года (в этом случае будут фиксироват прибыль и, теоретически, спрос на валюту в эти моменты будет повышаться). Это не факт конечно, так как есть и другие факторы приводящие к повышенному предложению валюты на рынке. Но это вектор.


2. Стоимость энергоресурсов.
Каждый год цены меняются, но объемы энергоносителей к закупке каждый год практически одинаковы.
Соответственно, если на рынке (как сейчас) цена в СКВ растет, правительство будет всеми доступными им способами ДО отопительного сезона аккумулировать валюту. Это длительный период (с учетом мизерных объемов нашего рынка). Естественно, чем дешевле доллар в этот период, тем лучше. Но опять-таки это вектор. Поэтому летом доллар укрепляется.

3. Форс-мажоры
Война, кризисы (финансовые, инфраструктурные, логистические) и т.д. Не прогнозируемо, в принципе.

Все остальные факторы, о которых здесь часто упоминают:
- аграрии
- заробитчане
- "отпуска"/туризм
- импортеры
это расходные статьи для владельцев валюты (с одной стороны)
Но это же факторы "тактического уровня" для государства, так как объемы этих "расходов", а значит и поступлений на межбанк прогнозируемы на протяжении всего года (понятны объемы от месяца к месяцу).

Но на курс напрямую они не влияют (Какой бы сумасшедший урожай мы не выростили).
С точки зрения управления рынком СКВ, они важны лишь для того, что бы спрогнозировать объемы доступной валюты на межбанке для ее дальнейшего выкупа государством под обеспечение пунктов 1 и 2.

ну и понятно, что государство (в лице кабмина и гос. компаний под его управлением - гос.банки, Нафтогаз, оборонка, Энергоатом и т.д) хочет и пытается, но не может позволить себе прыгать в широких коридорах (:

Так как есть все еще независимый (на данный момент) НБУ, основными целями которого на законодательном уровне являются:
- Забезпечення стабільності грошової одиниці України (первоочередная цель)
- Проведення грошово-кредитної політики спрямоване на поступове зниження темпів інфляції (вторая цель).
- Сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Уряду (третья по приоритетности цель). Именно из-за этой "общей" формулировки правительство пытается постоянно давить на НБУ обвиняя его во всех прое...х.
А для НБУ это всего лишь третья, остаточная цель... Сформулированная как - сприяння ДОДЕРЖАННЮ стійких темпів зростання

А вот обепечивать это самое зростання прямая обязанность УРЯДу.
Это так, еще одно напоминание для тех форумчан, которые во всех наших бедах все еще винят НБУ, Гонтареву и вот это вот все... :wink:


Все выше сказанное мое личное мнение. Я не финансист/экономист. На истинну не претендую.
Просто структурировал для себя некоторые факторы, влияющие на валютный рынок на протяжении года.

Что касается внешнеторгового баланса (который у нас регулярно отрицательный). Безусловно это одна из важнейших характеристик "здоровья экономики". Но я ХЗ как по этому параметру (в качественном или количественном выражении) можно хотя бы предположить когда все-таки "вот это вот все" стрельнет очередной "ракетой" (девальвацией национальной валюты).
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:18

somilitark

Знаете , что больше всего пугает ?

Что раньше , при предидущем главе НБУ , на резкие колебания валюты , кто то выходил на экран ТВ и что то говорил .
Сейчас сидишь и думаешь , как поступить ?

Что они задумали , известно только Архистратигу Михаилу (тот что с мечом ).

Хоть и Вы и "Сибарит " уверяет что нет предпосылок для покупки памперсов , мне не по себе .

Наверное нервы ....... или обстановка не позволяет понять происходящее .
Мое понимание( упрощенное ) , следующее ... накупили валюты не дорого,теперь надо ее продать подороже .
(По мнению Сибарита , НБУ не имеет отношение к происходящему )

Мне интересно , а кто же в конце концов руководит всем этим .
В стране ВСЕ хорошо , но доллар пошел вверх .
Я как раз завез товар , и вот подскажите какой курс надо заложить в стоимость товара , чтобы не быть в минусах ?
(ну Вы сами понимаете , что 28,5 , потому как неизвестно что будет послезавтра)
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:В стране ВСЕ хорошо , но доллар пошел вверх .

В стране не все хорошо, но доллар пошел вверх во всем мире. Я обычно стараюсь анализировать факты без оценок, но если этот рост не прекратится, можно будет подумать о памперсах. Это серьезнее чем местные колебания и перекосы местного тонкого рынка.
  холява написав:Мне интересно , а кто же в конце концов руководит всем этим .

Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Сибарит
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