greenozon написав:Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.
Дмитро Соболєв, CSO ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
https://news.finance.ua/ua/news/-/50388 ... yi-valyuty
Все правильно говорит. Вот только это итак всем понятно.
Ключевой вопрос - когда?! это укрепление закончится.
1. Он правильно пишет про обязательства по ОВГЗ перед нерезедентами.
Проще говоря, правительство пытается максимально подогнать курс к уровню, по которому нерезеденты входили в наши бумаги. Цель - "ответить за базар" и обеспечить обусловленную доходность.
Соответственно, вопрос/просьба к тем ребятам, которые здесь постят инфу по ОВГЗ.
Возможно ли сделать таблицу в формате: дата погашения, объем и курс на дату покупки этих бумаг.
Отдельно для бумаг от года и больше (в этом случае курс будут подгонять к курсу на дату покупки)
и
отдельно для бумаг до года (в этом случае будут фиксироват прибыль и, теоретически, спрос на валюту в эти моменты будет повышаться). Это не факт конечно, так как есть и другие факторы приводящие к повышенному предложению валюты на рынке. Но это вектор.
2. Стоимость энергоресурсов.
Каждый год цены меняются, но объемы энергоносителей к закупке каждый год практически одинаковы.
Соответственно, если на рынке (как сейчас) цена в СКВ растет, правительство будет всеми доступными им способами ДО отопительного сезона аккумулировать валюту. Это длительный период (с учетом мизерных объемов нашего рынка). Естественно, чем дешевле доллар в этот период, тем лучше. Но опять-таки это вектор. Поэтому летом доллар укрепляется.
3. Форс-мажоры
Война, кризисы (финансовые, инфраструктурные, логистические) и т.д. Не прогнозируемо, в принципе.
Все остальные факторы, о которых здесь часто упоминают:
- аграрии
- заробитчане
- "отпуска"/туризм
- импортеры
это расходные статьи для владельцев валюты (с одной стороны)
Но это же факторы "тактического уровня" для государства, так как объемы этих "расходов", а значит и поступлений на межбанк прогнозируемы на протяжении всего года (понятны объемы от месяца к месяцу).
Но на курс напрямую они не влияют (Какой бы сумасшедший урожай мы не выростили).
С точки зрения управления рынком СКВ, они важны лишь для того, что бы спрогнозировать объемы доступной валюты на межбанке для ее дальнейшего выкупа государством под обеспечение пунктов 1 и 2.
ну и понятно, что государство (в лице кабмина и гос. компаний под его управлением - гос.банки, Нафтогаз, оборонка, Энергоатом и т.д) хочет и пытается, но не может позволить себе прыгать в широких коридорах (:
Так как есть все еще независимый (на данный момент) НБУ, основными целями которого на законодательном уровне являются:
- Забезпечення стабільності грошової одиниці України (первоочередная цель)
- Проведення грошово-кредитної політики спрямоване на поступове зниження темпів інфляції (вторая цель).
- Сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Уряду (третья по приоритетности цель). Именно из-за этой "общей" формулировки правительство пытается постоянно давить на НБУ обвиняя его во всех прое...х.
А для НБУ это всего лишь третья, остаточная цель... Сформулированная как - сприяння ДОДЕРЖАННЮ стійких темпів зростання
А вот обепечивать это самое зростання прямая обязанность УРЯДу.
Это так, еще одно напоминание для тех форумчан, которые во всех наших бедах все еще винят НБУ, Гонтареву и вот это вот все...
Все выше сказанное мое личное мнение. Я не финансист/экономист. На истинну не претендую.
Просто структурировал для себя некоторые факторы, влияющие на валютный рынок на протяжении года.
Что касается внешнеторгового баланса (который у нас регулярно отрицательный). Безусловно это одна из важнейших характеристик "здоровья экономики". Но я ХЗ как по этому параметру (в качественном или количественном выражении) можно хотя бы предположить когда все-таки "вот это вот все" стрельнет очередной "ракетой" (девальвацией национальной валюты).