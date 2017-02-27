greenozon написав:Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.
Все правильно говорит. Вот только это итак всем понятно. Ключевой вопрос - когда?! это укрепление закончится.
1. Он правильно пишет про обязательства по ОВГЗ перед нерезедентами. Проще говоря, правительство пытается максимально подогнать курс к уровню, по которому нерезеденты входили в наши бумаги. Цель - "ответить за базар" и обеспечить обусловленную доходность.
Соответственно, вопрос/просьба к тем ребятам, которые здесь постят инфу по ОВГЗ. Возможно ли сделать таблицу в формате: дата погашения, объем и курс на дату покупки этих бумаг. Отдельно для бумаг от года и больше (в этом случае курс будут подгонять к курсу на дату покупки) и отдельно для бумаг до года (в этом случае будут фиксироват прибыль и, теоретически, спрос на валюту в эти моменты будет повышаться). Это не факт конечно, так как есть и другие факторы приводящие к повышенному предложению валюты на рынке. Но это вектор.
2. Стоимость энергоресурсов. Каждый год цены меняются, но объемы энергоносителей к закупке каждый год практически одинаковы. Соответственно, если на рынке (как сейчас) цена в СКВ растет, правительство будет всеми доступными им способами ДО отопительного сезона аккумулировать валюту. Это длительный период (с учетом мизерных объемов нашего рынка). Естественно, чем дешевле доллар в этот период, тем лучше. Но опять-таки это вектор. Поэтому летом доллар укрепляется.
3. Форс-мажоры Война, кризисы (финансовые, инфраструктурные, логистические) и т.д. Не прогнозируемо, в принципе.
Все остальные факторы, о которых здесь часто упоминают: - аграрии - заробитчане - "отпуска"/туризм - импортеры это расходные статьи для владельцев валюты (с одной стороны) Но это же факторы "тактического уровня" для государства, так как объемы этих "расходов", а значит и поступлений на межбанк прогнозируемы на протяжении всего года (понятны объемы от месяца к месяцу).
Но на курс напрямую они не влияют (Какой бы сумасшедший урожай мы не выростили). С точки зрения управления рынком СКВ, они важны лишь для того, что бы спрогнозировать объемы доступной валюты на межбанке для ее дальнейшего выкупа государством под обеспечение пунктов 1 и 2.
ну и понятно, что государство (в лице кабмина и гос. компаний под его управлением - гос.банки, Нафтогаз, оборонка, Энергоатом и т.д) хочет и пытается, но не может позволить себе прыгать в широких коридорах (:
Так как есть все еще независимый (на данный момент) НБУ, основными целями которого на законодательном уровне являются: - Забезпечення стабільності грошової одиниці України (первоочередная цель) - Проведення грошово-кредитної політики спрямоване на поступове зниження темпів інфляції (вторая цель). - Сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Уряду (третья по приоритетности цель). Именно из-за этой "общей" формулировки правительство пытается постоянно давить на НБУ обвиняя его во всех прое...х. А для НБУ это всего лишь третья, остаточная цель... Сформулированная как - сприяння ДОДЕРЖАННЮ стійких темпів зростання
А вот обепечивать это самое зростання прямая обязанность УРЯДу. Это так, еще одно напоминание для тех форумчан, которые во всех наших бедах все еще винят НБУ, Гонтареву и вот это вот все...
Все выше сказанное мое личное мнение. Я не финансист/экономист. На истинну не претендую. Просто структурировал для себя некоторые факторы, влияющие на валютный рынок на протяжении года.
Что касается внешнеторгового баланса (который у нас регулярно отрицательный). Безусловно это одна из важнейших характеристик "здоровья экономики". Но я ХЗ как по этому параметру (в качественном или количественном выражении) можно хотя бы предположить когда все-таки "вот это вот все" стрельнет очередной "ракетой" (девальвацией национальной валюты).
Что раньше , при предыдущем главе НБУ , на резкие колебания валюты , кто то выходил на экран ТВ и что то говорил . Сейчас сидишь и думаешь , как поступить ?
Что они задумали , известно только Архистратигу Михаилу (тот что с мечом ).
Хоть и Вы и "Сибарит " уверяет что нет предпосылок для покупки памперсов , мне не по себе .
Наверное нервы ....... или обстановка не позволяет понять происходящее . Мое понимание( упрощенное ) , следующее ... накупили валюты не дорого,теперь надо ее продать подороже . (По мнению Сибарита , НБУ не имеет отношение к происходящему )
Мне интересно , а кто же в конце концов руководит всем этим . В стране ВСЕ хорошо , но доллар пошел вверх . Я как раз завез товар , и вот подскажите какой курс надо заложить в стоимость товара , чтобы не быть в минусах ? (ну Вы сами понимаете , что 28,5 , потому как неизвестно что будет послезавтра)
Востаннє редагувалось холява в Сер 17 лис, 2021 15:54, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:В стране ВСЕ хорошо , но доллар пошел вверх .
В стране не все хорошо, но доллар пошел вверх во всем мире. Я обычно стараюсь анализировать факты без оценок, но если этот рост не прекратится, можно будет подумать о памперсах. Это серьезнее чем местные колебания и перекосы местного тонкого рынка.
холява написав:Мне интересно , а кто же в конце концов руководит всем этим .
холява написав:.. Я как раз завез товар , и вот подскажите какой курс надо заложить в стоимость товара , чтобы не быть в минусах ? ..
используйте динамическое курсообразование, с ежедневным/еженедельным пересмотром. мы перешли на эту схему еще в 2008м году, ну и валютные расходы 50/50 - евро/доллар, тоже плавают. Практически все представительства иностранных корпораций со складами здесь именно так и живут. Хуже, когда надо что-то засунуть какому-то ритейлеру, вроде Эпика, но это совсем другая история. В таких случаях иностранные представительства риски отдают посреднику
Сибарит написав:В стране не все хорошо, но доллар пошел вверх во всем мире. Я обычно стараюсь анализировать факты без оценок, но если этот рост не прекратится, можно будет подумать о памперсах. Это серьезнее чем местные колебания и перекосы местного тонкого рынка.
Насколько, по вашему мнениею, текущий риск эскалации конфликта смог/может повлиять на текущий скачек ?
greenozon написав:Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.
В статье нет основного фактора, который, заставляет меня на протяжении нескольких месяцев сразу же избавляться от свободной гривни. Итак, если скачать и проанализировать файл gas_stocks_reserve_31_10_2021.xlsx (https://data.gov.ua/dataset/5427741f-08 ... 351e0cdbae) видим: 1. В 2019, 2020 в хранилища закладывалось около 13 млрд.куб газа. Причем, ходу отопительного сезона газ еще и подкупали. 2. В 2021 закачали 3.5 млрд.куб газа. 3. В октябре прошлых годов хранилища наполнялись газом. В этом году в октябре отобрали с хранилищ 0.67 млрд.куб газа. 4. Если повторится расход по газу прошлого года, то хранилища будут пустые (только с буферным газом). Поэтому, рассказы чиновников, что уголь заменим газом - это понты. Таким образом, зиму может и пройдем по газу (а может и нет), выйдем с сухими хранилищами. Т.е. коло 13 млрд.куб газа в следующем году купить придется. Даже если 700$ за 1000 куб. это 9 млрд.+ надо подкупить уголь. Но чего, не будет в следующем году: очередного подарка МВФ, валюты на счетах Нафтогаза, большого урожая (не все купят удобрения, кто-то сэкономит). Будут АйТи, заробитчане, ну и высокая инфляция в придачу, которая также будет давить на гривну. ПС. 1. Оперативная инф. по запасам угля здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183254 2. В прошлом месяце спустили на ГЕС в почти в два раза больше воды, чем планировали. Днепр реально обмелел. ЗИП архив с оперативными данными "Баланс електроенергії по ОЕС України" можно скачать здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183225.
Ще раз добрий день пане Холява. Все ж таки Ваша велика проблема, що Ви пройшли крізь кризу\попу 90-х, де ніхто нікому не довіряє, коли немає ніколи довгострокової стабільності, де всі діють за приципом після мене хоть потоп. Ось ця постійна напруга, ось ця кругова недовіра сформувала у Вас стійку і дуже просту модель поведінки, Вам краще і простіше нікому не довіряти, Вам краще мати хоч якійсь острівець стабільності, ніж вагатись чи пощастить цього разу чи буде знову трохи не так як треба. Він не ідеальний, але кращого гаранта внутрішньої безпеки ніж доллар немає. Золото геморне на ліквідність, евро дуже пригаючий, біткоїн це більш для молоді і довірливих людей, нерухомість теж це більше окрема робота, різні боргові папери від держави Вам теж не підходять, бо Ви пам'ятаєте 90-ти, де ніхто нікому не винен. Я Вас не засуджую, я сам таким був до 2-го Майдана, але зараз я вже звик трохи заробляти на морозиво власними прогнозами, можливо відносна бідність заставила шукати джерала додаткового доходу, я кажу так як є і визнаю, що петя мене так низько занурив у плані доходів, що я не побажаю навіть ворогу такого.
Щодо заяв від керманичів, а що Ви від них хочете почути? Вони вже 7 років боряться з ревальвацією, після того як згвалтували доходи, заощадження людей дефолтним курсом, коли Яша і Гончарук трохи погралися в ринок і курс став ближче до реального, тобто до 23-хх, то одразу полетіли голови. Вони постійно тільки і роблять, що лакають дефолтом, хутіннападьот, щоб тільки овени бігли за валютою і не відбувалось укріплення гривні. Вони за девал, що Ви хочете від них? Влада працює на тупих експортерів надр, я би їм ПДВ хочаб не повертав, викопав, зрубав, скосив і вивіз, де тут технології? Де тут додана вартість і користь для людей, де тут стимулювання внутрішньої переробки і створення робочих місць? Стосовно курса для власної комерції, треба закладати 27, віще не буде курса до серпня 22-го.
Успіхів, все буде добре, а може і чудово. Радий був чути!
kluychkooleg написав: Вот и посмотрим, кто сильнее - Somilitark с прогнозом 26.70 или НБУ с покупкой 26.55 с самого утра. Прошу делать ставки.
Це був не прогноз, це було припущення крайного випадку в розділі повний писець. Зараз можна сказати, що НБУ все бачить і контролює, все таки на момент сила гривні взагалі вражаюча, після вкидання за пару тижнів майже 30 ярдів гривень нічого не відбувається, ринок поглинає тонни паперу зі станка навіть толком не зростаючи. Ось і все що зараз треба знати про курс, оптимісти навіть не встигли злакатися, а рокетчики скоро знову наберуть до рота води і будуть сплячими ждунами\чекунами. Все за планом(с). Гарного дня пане Олег!
oleg49 написав:.. 4. Если повторится расход по газу прошлого года, то хранилища будут пустые ..
правильно мыслите. Логика этого отопительного "может повезет и будет тепло" и "нам бы день простоять, да ночь продержаться". Затраты валюты на энергоносители чокнутые и так будет до следующего сезона, потому что весь Евросоюз, перепуганный этим сезоном с пустыми хранилищами, начнет скупать все что плохо лежит по любым ценам. К тому же останавливаются металлурги, на фоне дорогой энергии - это тоже минус к валютным поступлениям. Уже позакрывались многие теплицы, из-за золотого отопления - а это означает, что купим зелень за валюту. Расклады так себе, честно говоря. Сомневаюсь, что поступления с урожая зерновых и олии перекроют такой дефицит.