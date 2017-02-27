Додано: Сер 17 лис, 2021 14:16

greenozon написав: Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.



Дмитро Соболєв, CSO ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

https://news.finance.ua/ua/news/-/50388 ... yi-valyuty Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.Дмитро Соболєв, CSO ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

независимый

на законодательном уровне

сприяння ДОДЕРЖАННЮ стійких темпів зростання

Все правильно говорит. Вот только это итак всем понятно.Ключевой вопрос - когда?! это укрепление закончится.1. Он правильно пишет про обязательства по ОВГЗ перед нерезедентами.Проще говоря, правительство пытается максимально подогнать курс к уровню, по которому нерезеденты входили в наши бумаги. Цель - "ответить за базар" и обеспечить обусловленную доходность.Соответственно, вопрос/просьба к тем ребятам, которые здесь постят инфу по ОВГЗ.Возможно ли сделать таблицу в формате: дата погашения, объем и курс на дату покупки этих бумаг.Отдельно для бумаг от года и больше (в этом случае курс будут подгонять к курсу на дату покупки)отдельно для бумаг до года (в этом случае будут фиксироват прибыль и, теоретически, спрос на валюту в эти моменты будет повышаться). Это не факт конечно, так как есть и другие факторы приводящие к повышенному предложению валюты на рынке. Но это вектор.2. Стоимость энергоресурсов.Каждый год цены меняются, но объемы энергоносителей к закупке каждый год практически одинаковы.Соответственно, если на рынке (как сейчас) цена в СКВ растет, правительство будет всеми доступными им способами ДО отопительного сезона аккумулировать валюту. Это длительный период (с учетом мизерных объемов нашего рынка). Естественно, чем дешевле доллар в этот период, тем лучше. Но опять-таки это вектор. Поэтому летом доллар укрепляется.3. Форс-мажорыВойна, кризисы (финансовые, инфраструктурные, логистические) и т.д. Не прогнозируемо, в принципе.Все остальные факторы, о которых здесь часто упоминают:- аграрии- заробитчане- "отпуска"/туризм- импортерыэто расходные статьи для владельцев валюты (с одной стороны)Но это же факторы "тактического уровня" для государства, так как объемы этих "расходов", а значит и поступлений на межбанк прогнозируемы на протяжении всего года (понятны объемы от месяца к месяцу).Но на курс напрямую они не влияют (Какой бы сумасшедший урожай мы не выростили).С точки зрения управления рынком СКВ, они важны лишь для того, что бы спрогнозировать объемы доступной валюты на межбанке для ее дальнейшего выкупа государством под обеспечение пунктов 1 и 2.ну и понятно, что государство (в лице кабмина и гос. компаний под его управлением - гос.банки, Нафтогаз, оборонка, Энергоатом и т.д) хочет и пытается, но не может позволить себе прыгать в широких коридорах (:Так как есть все еще(на данный момент) НБУ, основными целями которогоявляются:- Забезпечення стабільності грошової одиниці України (первоочередная цель)- Проведення грошово-кредитної політики спрямоване на поступове зниження темпів інфляції (вторая цель).- Сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Уряду (третья по приоритетности цель). Именно из-за этой "общей" формулировки правительство пытается постоянно давить на НБУ обвиняя его во всех прое...х.А для НБУ это всего лишь третья, остаточная цель... Сформулированная как -А вот обепечивать это самое зростання прямая обязанность УРЯДу.Это так, еще одно напоминание для тех форумчан, которые во всех наших бедах все еще винят НБУ, Гонтареву и вот это вот все...Все выше сказанное мое личное мнение. Я не финансист/экономист. На истинну не претендую.Просто структурировал для себя некоторые факторы, влияющие на валютный рынок на протяжении года.Что касается внешнеторгового баланса (который у нас регулярно отрицательный). Безусловно это одна из важнейших характеристик "здоровья экономики". Но я ХЗ как по этому параметру (в качественном или количественном выражении) можно хотя бы предположить когда все-таки "вот это вот все" стрельнет очередной "ракетой" (девальвацией национальной валюты).