somilitark написав:Влада працює на тупих експортерів надр, я би їм ПДВ хочаб не повертав, викопав, зрубав, скосив і вивіз, де тут технології? Де тут додана вартість і користь для людей, де тут стимулювання внутрішньої переробки і створення робочих місць?
Прибыль экспортеров сырья нужно ограничивать экспортными пошлинами, которые далее перераспределять через бюджет. Идеально - на инвестиционные цели.
Экспортеры сложных продуктов и производители на внутренний рынок ни в чем не провинились, чтобы в связи с (временными конъюнктурными) сверхприбылями сырьевых магнатов дорогая гривна убивала их бизнес, давая импортерам ценовое преимущество!
Курс должен балансировать торговый баланс как минимум в ноль, а лучше - профицит. Мы не имеем права покрывать внутреннее потребление внешним долгом, тем более в условиях, когда значительную часть конечного импорта умеем производить сами. И не нужно тут снова о больном - об автопроме. Мы даже канцелярские скрепки возим из Китая, сами добывая, обогащая руду и производя сталь.
В условиях открытых рынков (типа ЗСТ с ЕС) других инструментов, кроме монетарных, у нас попросту нет. Стимулировать локализацию, или оказывать другую поддержку украинскому производству нам, как сами знаете, не позволяют международные обязательства. Нас пугают тем, что не дадут нам кредиты ЕБРР и ЕК, хотя если разобраться, снизив импортозависимость путем восстановления собственного производства, в них и критическая потребность пропадет - сами сможем выбирать, у кого и под какие цели привлекать заемные средства...
oleg49 написав:В статье нет основного фактора, который, заставляет меня на протяжении нескольких месяцев сразу же избавляться от свободной гривни. Итак, если скачать и проанализировать файл gas_stocks_reserve_31_10_2021.xlsx (https://data.gov.ua/dataset/5427741f-08 ... 351e0cdbae) видим: 1. В 2019, 2020 в хранилища закладывалось около 13 млрд.куб газа. Причем, ходу отопительного сезона газ еще и подкупали. 2. В 2021 закачали 3.5 млрд.куб газа. 3. В октябре прошлых годов хранилища наполнялись газом. В этом году в октябре отобрали с хранилищ 0.67 млрд.куб газа. 4. Если повторится расход по газу прошлого года, то хранилища будут пустые (только с буферным газом). Поэтому, рассказы чиновников, что уголь заменим газом - это понты. Таким образом, зиму может и пройдем по газу (а может и нет), выйдем с сухими хранилищами. Т.е. коло 13 млрд.куб газа в следующем году купить придется. Даже если 700$ за 1000 куб. это 9 млрд.+ надо подкупить уголь. Но чего, не будет в следующем году: очередного подарка МВФ, валюты на счетах Нафтогаза, большого урожая (не все купят удобрения, кто-то сэкономит). Будут АйТи, заробитчане, ну и высокая инфляция в придачу, которая также будет давить на гривну. ПС. 1. Оперативная инф. по запасам угля здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183254 2. В прошлом месяце спустили на ГЕС в почти в два раза больше воды, чем планировали. Днепр реально обмелел. ЗИП архив с оперативными данными "Баланс електроенергії по ОЕС України" можно скачать здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183225.
Наведені факти беззаперечні, але вони свідчать лише про наближення хутрового звірятка, а не про майбутню девальвацію.
Більш того, саме за рахунок відмови від заповнення газосховищ була досягнута ревальвація цього року.
Я не впевнений що слуги зараз почнуть скупати вугілля чи газ по високим цінам. Досвід показує що вони воліють отримувати все нахаляву, а гроші красти.
Я також не впевенений що вони за будь-яку ціну будуть прагнути уникнути відключень газу та електрики. Навпаки, тенденції свідчать що вони готові їх запровадити і звинуватити в них Ахметова та Порошенка.
Це буде геніальний хід, вони зможуть вкрасти ще більше грошей та одночасно ліквідувати найнебезпечніших політичних опонентів.