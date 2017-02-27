RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8506850785088509

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 67
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
24%
16
26,50-27,00
33%
22
27,00-27,50
19%
13
27,50-28,00
7%
5
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:39

  somilitark написав:Влада працює на тупих експортерів надр, я би їм ПДВ хочаб не повертав, викопав, зрубав, скосив і вивіз, де тут технології? Де тут додана вартість і користь для людей, де тут стимулювання внутрішньої переробки і створення робочих місць?


Прибыль экспортеров сырья нужно ограничивать экспортными пошлинами, которые далее перераспределять через бюджет. Идеально - на инвестиционные цели.

Экспортеры сложных продуктов и производители на внутренний рынок ни в чем не провинились, чтобы в связи с (временными конъюнктурными) сверхприбылями сырьевых магнатов дорогая гривна убивала их бизнес, давая импортерам ценовое преимущество!

Курс должен балансировать торговый баланс как минимум в ноль, а лучше - профицит. Мы не имеем права покрывать внутреннее потребление внешним долгом, тем более в условиях, когда значительную часть конечного импорта умеем производить сами. И не нужно тут снова о больном - об автопроме. Мы даже канцелярские скрепки возим из Китая, сами добывая, обогащая руду и производя сталь.

В условиях открытых рынков (типа ЗСТ с ЕС) других инструментов, кроме монетарных, у нас попросту нет. Стимулировать локализацию, или оказывать другую поддержку украинскому производству нам, как сами знаете, не позволяют международные обязательства. Нас пугают тем, что не дадут нам кредиты ЕБРР и ЕК, хотя если разобраться, снизив импортозависимость путем восстановления собственного производства, в них и критическая потребность пропадет - сами сможем выбирать, у кого и под какие цели привлекать заемные средства...

Закон о локализации должен быть не поставлен на паузу, а вовсе забыт — посол ЕС
https://thepage.ua/news/posol-es-zakon- ... e-zabyt-or
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11664
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2755 раз.
Подякували: 6030 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:54

  Investor_K написав:межбанк уже .45. Ракета вниз!

Не дали злетіти ракеті ... .
Здав трохи по 26.60.Зображення
centurionus
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 07.10.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Здав трохи по 26.60.

сейчас, когда межбанк 26.40 ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 871
З нами з: 21.07.10
Подякував: 172 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:05

  oleg49 написав:В статье нет основного фактора, который, заставляет меня на протяжении нескольких месяцев сразу же избавляться от свободной гривни.
Итак, если скачать и проанализировать файл gas_stocks_reserve_31_10_2021.xlsx (https://data.gov.ua/dataset/5427741f-08 ... 351e0cdbae) видим:
1. В 2019, 2020 в хранилища закладывалось около 13 млрд.куб газа. Причем, ходу отопительного сезона газ еще и подкупали.
2. В 2021 закачали 3.5 млрд.куб газа.
3. В октябре прошлых годов хранилища наполнялись газом. В этом году в октябре отобрали с хранилищ 0.67 млрд.куб газа.
4. Если повторится расход по газу прошлого года, то хранилища будут пустые (только с буферным газом). Поэтому, рассказы чиновников, что уголь заменим газом - это понты.
Таким образом, зиму может и пройдем по газу (а может и нет), выйдем с сухими хранилищами. Т.е. коло 13 млрд.куб газа в следующем году купить придется. Даже если 700$ за 1000 куб. это 9 млрд.+ надо подкупить уголь.
Но чего, не будет в следующем году: очередного подарка МВФ, валюты на счетах Нафтогаза, большого урожая (не все купят удобрения, кто-то сэкономит).
Будут АйТи, заробитчане, ну и высокая инфляция в придачу, которая также будет давить на гривну.
ПС. 1. Оперативная инф. по запасам угля здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183254
2. В прошлом месяце спустили на ГЕС в почти в два раза больше воды, чем планировали. Днепр реально обмелел. ЗИП архив с оперативными данными "Баланс електроенергії по ОЕС України" можно скачать здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183225.


Наведені факти беззаперечні, але вони свідчать лише про наближення хутрового звірятка, а не про майбутню девальвацію.

Більш того, саме за рахунок відмови від заповнення газосховищ була досягнута ревальвація цього року.

Я не впевнений що слуги зараз почнуть скупати вугілля чи газ по високим цінам. Досвід показує що вони воліють отримувати все нахаляву, а гроші красти.

Я також не впевенений що вони за будь-яку ціну будуть прагнути уникнути відключень газу та електрики. Навпаки, тенденції свідчать що вони готові їх запровадити і звинуватити в них Ахметова та Порошенка.

Це буде геніальний хід, вони зможуть вкрасти ще більше грошей та одночасно ліквідувати найнебезпечніших політичних опонентів.
akido
 
Повідомлень: 153
З нами з: 18.02.21
Подякував: 23 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8506850785088509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akido, SILVER_UA, холява і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2866, 2867, 2868
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28670 14103893
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 14:10
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7856 13159020
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 14:01
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 123, 124, 125
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1241 3541482
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 16:31
Цитрин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.