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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8508850985108511>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 71
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
24%
17
26,50-27,00
31%
22
27,00-27,50
23%
16
27,50-28,00
7%
5
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:35

  zРадио написав:
  somilitark написав:Не згоден.
Це тупік.
Жодна країна світу не слідує цьому правилу, окрім одної агресивної бензоколонки під вічними санкціями із-за Крима і Донбаса


Япония, Китай, Швейцария, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Тайланд, ОАЭ, Израиль, Норвегия... Продолжать?

Перша Японія, був курс 300 йєн за доллар, а зараз скільки?
А були часи і 70 за доллар.
В нас позитивний торгбаланс, ви просто методологію застарілу намагаєтесь натягнути на власну точку сидіння :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:39

  akido написав:
  oleg49 написав:В статье нет основного фактора, который, заставляет меня на протяжении нескольких месяцев сразу же избавляться от свободной гривни.
Итак, если скачать и проанализировать файл gas_stocks_reserve_31_10_2021.xlsx (https://data.gov.ua/dataset/5427741f-08 ... 351e0cdbae) видим:
1. В 2019, 2020 в хранилища закладывалось около 13 млрд.куб газа. Причем, ходу отопительного сезона газ еще и подкупали.
2. В 2021 закачали 3.5 млрд.куб газа.
3. В октябре прошлых годов хранилища наполнялись газом. В этом году в октябре отобрали с хранилищ 0.67 млрд.куб газа.
4. Если повторится расход по газу прошлого года, то хранилища будут пустые (только с буферным газом). Поэтому, рассказы чиновников, что уголь заменим газом - это понты.
Таким образом, зиму может и пройдем по газу (а может и нет), выйдем с сухими хранилищами. Т.е. коло 13 млрд.куб газа в следующем году купить придется. Даже если 700$ за 1000 куб. это 9 млрд.+ надо подкупить уголь.
Но чего, не будет в следующем году: очередного подарка МВФ, валюты на счетах Нафтогаза, большого урожая (не все купят удобрения, кто-то сэкономит).
Будут АйТи, заробитчане, ну и высокая инфляция в придачу, которая также будет давить на гривну.
ПС. 1. Оперативная инф. по запасам угля здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183254
2. В прошлом месяце спустили на ГЕС в почти в два раза больше воды, чем планировали. Днепр реально обмелел. ЗИП архив с оперативными данными "Баланс електроенергії по ОЕС України" можно скачать здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183225.


Наведені факти беззаперечні, але вони свідчать лише про наближення хутрового звірятка, а не про майбутню девальвацію.

Більш того, саме за рахунок відмови від заповнення газосховищ була досягнута ревальвація цього року.

Я не впевнений що слуги зараз почнуть скупати вугілля чи газ по високим цінам. Досвід показує що вони воліють отримувати все нахаляву, а гроші красти.

Я також не вважаю що вони за будь-яку ціну будуть прагнути уникнути відключень газу та електрики. Навпаки, тенденції свідчать що вони готові їх запровадити і звинуватити в них Ахметова та Порошенка.

Це буде геніальний хід, вони зможуть вкрасти ще більше грошей та одночасно ліквідувати найнебезпечніших політичних опонентів.

Безперечно, "команда веселих" хлопців винуватих знайде. Але, газ і вугілля прийдеться купувати. Добре, хоч запасів палива для АЕС є ще 1.5 роки. ("папиредники" залишили).
Забув сказати, власний добуток газу і вугілля поки потроху скорочується. Хоча, якщо вірити новому керманичу Нафтогазу, ми за 10 років майже подвоїмо добування газу (ненавижу брехні популістів).
Короче кажучи, наприкінці зими державі так, чи інакше прийдеться витрачати валюту. І дуже багато.
ПС. Мати за ворога Ахметова - це була дуже дурна думка. Цікаво, хто таку ідею Зе підкинув.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:44

  somilitark написав:Перша Японія, був курс 300 йєн за доллар, а зараз скільки?
А були часи і 70 за доллар.
В нас позитивний торгбаланс, ви просто методологію застарілу намагаєтесь натягнути на власну точку сидіння :mrgreen:


Ну если считать заробитчан экспортом, то да, у нас позитивный торговый баланс :mrgreen: Правда, он не создает ни занятости, ни экспертизы - напротив, стимулирует деиндустриализацию и депопуляцию. Но вы можете предложить Министерству экономики внести изменения в методику и зачислять частные денежные переводы сразу в экспорт - уверен, там будет кому поддержать это "ноу-хау"...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:48

  SILVER_UA написав:
  centurionus написав:Здав трохи по 26.60.

сейчас, когда межбанк 26.40 ?

О 15 годині. Раніше не було можливості. Міжбанк був наче 26.43хх
Комусь знервованому збирали долар, можливо. В більшості вікон було на моменті 26.55
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:50

  sequence написав:
  oleg49 написав:..
4. Если повторится расход по газу прошлого года, то хранилища будут пустые ..

правильно мыслите. Логика этого отопительного "может повезет и будет тепло" и "нам бы день простоять, да ночь продержаться". Затраты валюты на энергоносители чокнутые и так будет до следующего сезона, потому что весь Евросоюз, перепуганный этим сезоном с пустыми хранилищами, начнет скупать все что плохо лежит по любым ценам. К тому же останавливаются металлурги, на фоне дорогой энергии - это тоже минус к валютным поступлениям. Уже позакрывались многие теплицы, из-за золотого отопления - а это означает, что купим зелень за валюту.
Расклады так себе, честно говоря. Сомневаюсь, что поступления с урожая зерновых и олии перекроют такой дефицит.

Що стосується реальності, то незважаючи на чергові казки про збільшення видобутку газу для власних потреб, як і висадка мільйонів дерев виявилась на перевірку балаканиною. У когось там газу не вистачає – це питання раціонального використання, вже не кажу ефективного, не навчилися і наче не потрібно. Не дивлячись на теплу погоду опалювальний засмажили раніше нiж в минулому роцi і шпарять не зупиняючись, ніби план все витратити до НР, а там трава не рости. Головне питання – витруска матрацiв, витопити, видавити з пересiчного. Для цього підійдуть будь-які ресурси, тим більше природні за ціною від 1000. А тим часом
АО “Укргазвыдобування” (УГВ) в январе-октябре 2021 года сократило валовую добычу природного газа на 4,2% (на 500,2 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 11 млрд 367,5 млн куб. м.

ось і дефіцит виплив.
Ну а сьогоднi президент бив себе в груди, що газу валом, вугілля йде 7 судами - все буде в ажурi.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:52

  zРадио написав:
  somilitark написав:Не згоден.
Це тупік.
Жодна країна світу не слідує цьому правилу, окрім одної агресивної бензоколонки під вічними санкціями із-за Крима і Донбаса


Япония, Китай, Швейцария, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Тайланд, ОАЭ, Израиль, Норвегия... Продолжать?

ну и Германию желательно не забыть, коль есть Китай )) Они только в прошлом году получили дефицит, по известной причине
не очень агрессивная станкоколонка )
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:55

  Прораб написав:..
Ну а сьогоднi президент бив себе в груди, що газу валом, вугілля йде 7 судами - все буде в ажурi.

уголь идет Ахметову, зеленые тут не при делах. Что касается самого Ахметова - то у него в лицензии прописано, что он обязан поддерживать достаточные запасы, но что-то пошло не так
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:01

Де офіційний курс на завтра?


Вітаюсь совсіма!

Що сталося? Така волатільна доба, що не може НБУ порахувати офіційний курс на завтра? Коли ж його чекати? Може хто знає...

https://bank.gov.ua/ua/markets

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 17 лис, 2021 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:01

  sequence написав: ну и Германию желательно не забыть, коль есть Китай )) Они только в прошлом году получили дефицит, по известной причине
не очень агрессивная станкоколонка )


Германию и Нидерланды я не включил только по одной причине - чтобы не получить контр-аргумент, что, мол, у них нет собственных валют, а только союзное евро, обращающееся и в странах с резко-отрицательным сальдо внешней торговли.

Можно было бы, конечно, парировать. Все знают, что евро - это 2 старые дойчмарки, и даже ЕЦБ находится там же, где Бундесбанк :lol: Но все же...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:08

  zРадио написав:
  somilitark написав:Перша Японія, був курс 300 йєн за доллар, а зараз скільки?
А були часи і 70 за доллар.
В нас позитивний торгбаланс, ви просто методологію застарілу намагаєтесь натягнути на власну точку сидіння :mrgreen:


Ну если считать заробитчан экспортом, то да, у нас позитивный торговый баланс :mrgreen: Правда, он не создает ни занятости, ни экспертизы - напротив, стимулирует деиндустриализацию и депопуляцию.

Де кінь, а де віз я так і не зрозумів.
Коли появилось массово явище заробітчан?
Приблизно в 99-му році, коли олігархи тупо закривали заводи, а ті які працювали, то перестали платити вчасно навіть 50 баксів на той час.
Люди виходить винні, в тому що закрились заводи, які не хочуть за копійки працювати і шукають кращих умов?
Ви точно повторюєте радяньські і раша темники, відношення до людей як до рабів, якім можна нічого не платити, а якщо тікають і чинять супротив, то треба зробити зализній купол, щоб не бігли з підводного човна.
Будь ласка створюйте заводи, вкладайте гроші, я впевнений що пересичний Володя краще буде за 600 у.е. працювати тут ніж у Вроцлаві на будівництві.
І до чого тут депопуляція, людей усюди багато, корки на дорогах які дратують, не треба нам тут мурашника мацкви.
somilitark
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